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إصابة 4 أشخاص إثر انقلاب سيارة بالإسماعيلية

الخميس 05/مارس/2020 - 08:08 ص
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أرشيفية
أرشيفية
هشام إسماعيل
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أصيب 4 أشخاص، صباح اليوم الخميس، بإصابات متفرقة بالجسد، ما بين نزيف بالمخ وكسور وجروح، إثر انقلاب سيارة ربع نقل التي كانوا يستقلونها علي طريق شرق التفريعة بالقنطرة شرق في محافظة الإسماعيلية.

البداية كانت بتلقي اللواء جمال غزالي مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من العميد هشام مروان مأمور مركز شرطة القنطرة شرق، يفيد بتلقيه بلاغًا عن وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل رقم "148 ف. ر. د"، ما أسفر عن إصابة كلًا من: "محمد شحاتة صوفي، 33 عامًا، مقيم محافظة قنا، وسيد أحمد إسماعيل، 18 عامًا، مقيم محافظة سوهاج، وسامي صموئيل روفائيل، 48 عامًا، مقيم محافظة الجيزة، وإبراهيم محمد عبده، 52 عامًا، مقيم القنطرة شرق.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى القنطرة شرق لتلقي العلاج للازم.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وسؤال المصابين وإتخاذ الإجراءات القانونية للازمة.
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الكلمات المفتاحية

حادث انقلاب سيارة بوابة الفجر القنطرة الفجر الإسماعلية

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