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الموت يُفجع الفنان أحمد عزمي

الخميس 05/مارس/2020 - 08:04 ص
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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أعلن الفنان أحمد عزمي، عن وفاة والده، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كتب أحمد عزمي منشورًا قال فيه :"البقاءلله  توفي إلى رحمة الله والدي الحاج عزمي، نسألكم الفاتحة"، وانهالت عليه التعليقات بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

وفي سياق آخر، يشار أن الفنان أحمد عزمي شارك مؤخرًا فى مسرحية" الملك لير"، والمسرحية من إخراج تامر كرم، ترجمة د. فاطمة موسى، بطولة يحيي الفخراني، حمادة شوشة،رانيا فريد شوقى، هبة مجدى،نضال الشافعي، أيمن الشيوي،والموسيقي التصويرية للموسيقار مصطفى الحلواني،تصميم الأزياء للدكتورة نيفين رأفت.
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