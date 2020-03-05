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جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 5 - 3 - 2020.. مشاهدة مباراة ديربي كاونتي ضد مانشستر يونايتد

الخميس 05/مارس/2020 - 08:00 ص
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بوابة الفجر
حسن شحاتة
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جدول مواعيد مباريات اليوم، حيث تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الخميس 5 - 3 - 2020، أبرزها مباراة ديربي كاونتي ضد مانشستر يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

 

ويعرض لكم "الفجر الرياضي" جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

 

جدول مواعيد مباريات اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي "ذهاب دور الـ16"

 

ديربي كاونتي ضد مانشستر يونايتد، تقام المباراة في تمام 9:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و11:45 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.

 

جدول مواعيد مباريات اليوم في كأس فرنسا "ربع النهائي"

 

سانت اتيان ضد رين، تقام المباراة في تمام 9:55 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:55 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و11:55 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 6.

 

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري "الجولة الـ19"

 

طلائع الجيش ضد إنبي، تقام المباراة في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و7:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة أون سبورت.

 

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي "الجولة الـ21"

 

الحزم ضد الاتحاد، تقام المباراة في تمام 5:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و6:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و7:45 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 1.

 

الشباب ضد العدالة، تقام المباراة في تمام 7:40 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:40 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و9:40 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 2.

 

جدول مواعيد مباريات

 

اليوم في الدوري الإماراتي "الجولة الـ18"

 

العين ضد الفجيرة، تقام المباراة في تمام 3:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و4:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و5:30 مساءً بتوقيت الإمارات.

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