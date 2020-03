بسبب زوجها.. مي كساب توجه رسالة شكر لهاني شاكر وأشرف زكي

View this post on Instagram

شكرا السيدة وزيره الثقافه إيناس عبد الدايم والسيد رئيس المصنفات الفنيه د/ خالد عبد الجليل والأستاذ سيف العجيزي والسيد نقيب الموسيقين هاني شاكر والساده أعضاء مجلس إداره نقابه المهن الموسيقيه وأخي وسندي نقيب الممثلين أشرف زكي والشاعر الكبير بهاء الدين محمد والساده الصحفيين والإعلاميين والجمهور الغالي اللي ساندنا في المحنه دي وألف حمد وشكر لله علي الستر ويارب تكون دي المحنه التالته والأخيرة عشان تعبنا #شعبه_الاداء_الفني #نقابه_المهن_الموسيقيه