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بسبب زوجها.. مي كساب توجه رسالة شكر لهاني شاكر وأشرف زكي

الخميس 05/مارس/2020 - 07:43 ص
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بوابة الفجر
سيدة صادق
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نشرت الفنانة مي كساب، صورة لها مع زوجها الفنان "أوكا " ووجهت الشكر لكل من ساندها هي وزوجها في محنتهم الأخيرة وذلك عبر صفحتها الشخصية على تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام "

وعلقت "مي" على الصورة قائلة "شكراً للسيدة وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم والسيد رئيس المصنفات الفنية د/خالد عبدالجليل والأستاذ سيف العجيزي والسيد نقيب الموسيقيين هاني شاكر.

وتابعت" كساب " شكراً للساده أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية وأخي وسندي نقيب الممثلين أشرف زكي والشاعر الكبير بهاء الدين محمد والسادة الصحفيين والإعلاميين والجمهور الغالي اللي ساندنا في المحنة دي وألف حمد وشكر لله علي الستر ويارب تكون دي المحنة التالتة والآخيرة علشان تعبنا.


يشار إلي أن نقابة المهن الموسيقية قررت برئاسة الفنان هاني شاكر، إنشاء "شعبة للأداء الفني" لمطربي المهرجانات ويحصل أعضاؤها على "ترخيص سنوي" بالغناء، بعد إجازته من لجنة الاستماع المشكلة في النقابة مع وجوب التزام عضو الشعبة بالمعايير الرقابية والخطوات الإجرائية فيما يتعلق بالتصاريح الرقابية الخاصة بالأداء العام للأغاني.

يذكر أن الفنان هاني شاكر قد أصدر قرارًا بمنع مطربي المهرجانات من الغناء مرة أخرى بعد غناء أغنية بنت الجيران في حفلة عيد الحب بإستاد القاهرة واحتوائها على عدد من الكلمات المبتذلة.

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شكرا السيدة وزيره الثقافه إيناس عبد الدايم والسيد رئيس المصنفات الفنيه د/ خالد عبد الجليل والأستاذ سيف العجيزي والسيد نقيب الموسيقين هاني شاكر والساده أعضاء مجلس إداره نقابه المهن الموسيقيه وأخي وسندي نقيب الممثلين أشرف زكي والشاعر الكبير بهاء الدين محمد والساده الصحفيين والإعلاميين والجمهور الغالي اللي ساندنا في المحنه دي وألف حمد وشكر لله علي الستر ويارب تكون دي المحنه التالته والأخيرة عشان تعبنا #شعبه_الاداء_الفني #نقابه_المهن_الموسيقيه

A post shared by مي كساب (@maikassab) on

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