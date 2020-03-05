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"أمطار متوسطة وشوائب".. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الخميس

الخميس 05/مارس/2020 - 07:05 ص
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أرشيفية
أرشيفية
الفجر
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نشرت هيئة الأرصاد الجوية، بيانًا، يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس 5 مارس 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

وإليكم توقعات هيئة الأرصاد الجوية:

القاهرة الكبرى:
يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، بارد ليلًا، وشوائب عالقة نهارًا على بعض المناطق، والرياح معتدلة.

الوجه البحري:
يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، بارد ليلًا، وشوائب عالقة نهارًا على بعض المناطق، والرياح معتدلة.

السواحل الشمالية الغربية:
يسود طقس مائل للدفء نهارًا، بارد ليلًا، أمطار متوسطة على مناطق متفرقة أقصى الغرب، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء:
يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، بارد ليلًا، والرياح معتدلة تنشط مثيرة للرمال والأتربة.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر:
يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، بارد ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

شمال الصعيد:
يسود طقس حار نهارًا، بارد ليلًا، شبورة صباحًا على بعض المناطق، والرياح معتدلة.

جنوب الصعيد:
يسود طقس شديد الحرارة نهارًا، بارد ليلًا، والرياح معتدلة.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد كالتالي:
القاهرة: الصغرى 15 والعظمى 28

شبين الكوم: الصغرى 14 والعظمى 27

طنطا: الصغرى 14 والعظمى 27

دمنهور: الصغرى 15 والعظمى 25

الإسكندرية: الصغرى 14 والعظمى 22

بلطيم: الصغرى 12 والعظمى 24

مطروح: الصغرى 12 والعظمى 21

السلوم: الصغرى 11 والعظمى 20

سيوة: الصغرى 12 والعظمى 22

بورسعيد: الصغرى 17 والعظمى 27

دمياط: الصغرى 15 والعظمى 25

الزقازيق: الصغرى 15 والعظمى 28

الإسماعيلية: الصغرى 14 والعظمى 30

السويس: الصغرى 13 والعظمى 29

العريش: الصغرى 11 والعظمى 30

رفح: الصغرى 10 والعظمى 28

رأس سدر: الصغرى 14 والعظمى 28

نخل: الصغرى 08 والعظمى 30

نويبع: الصغرى 17 والعظمى 27

طابا: الصغرى 15 والعظمى 27

كاترين: الصغرى 08 والعظمى 22

الطور: الصغرى 12 والعظمى 27

شرم الشيخ: الصغرى 17 والعظمى 27

الغردقة: الصغرى 14 والعظمى 29

مرسى علم: الصغرى 14 والعظمى 28

الفيوم: الصغرى 12 والعظمى 28

بنى سويف: الصغرى 12 والعظمى 29

المنيا: الصغرى 12 والعظمى 30

أسيوط: الصغرى 13 والعظمى 31

سوهاج: الصغرى 13 والعظمى 32

قنا: الصغرى 14 والعظمى 32

الأقصر: الصغرى 15 والعظمى 33

أسوان: الصغرى 15 والعظمى 33

أبوسمبل: الصغرى 14 والعظمى 32

الوادي الجديد: الصغرى 12 والعظمى 34

شلاتين: الصغرى 18 والعظمى 31

أبو رماد: الصغرى 18 والعظمى 30

حلايب: الصغرى 19 والعظمى 30

رأس حدربة: الصغرى 20 والعظمى 29
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