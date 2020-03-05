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قائمة الترجي لمواجهة الزمالك ... غياب نجم للإصابة وآخر للإيقاف

الخميس 05/مارس/2020 - 06:42 ص
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قائمة الترجي
قائمة الترجي
عبد القادر عرابي
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يستضيف فريق الترجي التونسي فريق الزمالك المصري مساء الجمعة القادم 6 مارس، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، وذلك بملعب رادس بالعاصمة التونسية تونس.

وكشف معين شعباني، المدير الفني للترجي، عن قائمة الفريق المستدعاة لخوض اللقاء المرتقب.

وشهدت القائمة غياب الظهير الأيسر الجزائري إلياس شيتي بداعي الإصابة، ولاعب الوسط التونسي محمد علي بن رمضلن بسبب طرده في لقاء الذهاب.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: رامي الجريدي – المعز بن شريفية.

خط الدفاع: عبد القادر بدران – محمد أمين توجاي – خليل شمام – محمد علي اليعقوبي – شمس الدين الذوادي – حسين الربيعي – سامح الدربالي – إيهاب المباركي.

خط الوسط: ماهر بن صغير – عبد القادر مزيان – فادي بن شوق – بلال بن ساحة – عبد الرؤوف بن غيث – كوامي بونسو – محمد أمين المسكيني – فوسيني كوليبالي.

خط الهجوم: طه ياسين الخنيسي – محمد علي بن حمودة – إبراهيما وتارا – حمدو الهوني.

يذكر أن مباراة الذهاب التي أقيمت بملعب القاهرة الدولي، انتهت بفوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، حيث سجل أهداف الزمالك محمود علاء ومحمد أوناجم وأشرف بنشرقي، بينما سجل عبد الرؤوف بن غيث هدف الترجي الوحيد.

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