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نيمار يستغل لوائح الفيفا للرحيل عن باريس سان جيرمان

الخميس 05/مارس/2020 - 06:27 ص
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نيمار دا سيلفا
نيمار دا سيلفا
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية بريطانية وإسبانية أن نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي يفكر في استغلال أحد البنود في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) والتي من الممكن أن تسمح له بالرحيل عن النادي الفرنسي في الصيف المقبل.

وأفادت صحيفة ميرور البريطانية بأن نيمار ارتبط في الفترة الماضية بالعودة إلى برشلونة فريقه السابق وأنه يرغب بقوة في العودة واللعب في الدوري الإسباني مرة أخرى وذلك في الوقت الذي تواردت فيه الأنباء حول انهيار العلاقة بين نيمار وليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان الفرنسي.

وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن نيمار حريص للغاية على الرحيل عن باريس سان جيرمان في نهاية الموسم الحالي وأنه يدرس طرق الرحيل المحتملة.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن بند الفيفا الذي يفكر نيمار في استغلاله وهو أن يجوز للاعبين الذين قضوا ثلاث سنوات في أحد الأندية أن يرحلوا مقابل تعويض بشرط أن يكونوا أقل من 28 عامًا عند توقيع التعاقد.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن تلك الشروط تنطبق على نيمار وسيكون في إمكان برشلونة التعاقد مع النجم البرازيلي مقابل 157 مليون جنيه إسترليني وهو مبلغ أقل بكثير من المقابل الذي باع به البرسا نيمار في عام 2017 والذي يبلغ 198 مليون إسترليني.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أنه يجب على نيمار إخطار باريس سان جيرمان بنواياه خلال 15 يومًا من التزامه الأخير مع النادي ويحق له وقتها إنهاء عقده قانونيًا مع النادي الفرنسي.

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