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هل يصبح نيمار خليفة ميسي في برشلونة ؟

الخميس 05/مارس/2020 - 06:23 ص
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نيمار دا سيلفا
نيمار دا سيلفا
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية عالمية أنه عندما انضم البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى برشلونة في عام 2013 قادمًا من سانتوس البرازيلي إعتبره الكثيرون وريث وخليفة الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة في الفريق الكتالوني وإن كان الفارق في العمر بين اللاعبين ليس كبيراً.

وكشفت التقارير أنه حتى هذه المدة القصيرة لن تكون بعد ما حصل عندما قرر النجم البرازيلي الرحيل عن الفريق الكتالوني في صيف 2017 والإنضمام إلى باريس سان جيرمان.

وأوضحت التقارير الصحفية أنه إذا عاد نيمار البالغ من العمر 28 عامًا إلى برشلونة في الصيف المقبل فهو سيأتي كنجم كبير يشكل إضافة مميزة مثل نجوم كثيرون قد ينضموا للفريق الكتالوني ولن تكون له الخصوصية التي كانت في يوم من الأيام.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أنه لو عاد نيمار إلى برشلونة فلن يكون أمامه متسعاً من الوقت ليقدم الشيء الذي يجعل الناس تعتبره وريث ميسي وربما ظروف أخرى لن تساعده مثل وضع فريق البرسا الحالي وتذبذب مستوى النجم البرازيلي وإصاباته المتكررة.

وألمحت التقارير الصحفية أن وريث ميسي في برشلونة سيكون لاعب آخر وربما على الأغلب سيكون أنسو فاتي أو لاعب لا نعرفه وربما يتأخر الوريث والخليفة كثيراً ولكنه الشيء شبه المؤكد أنه ليس نيمار.

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