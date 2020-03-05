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برشلونة يحقق مع سارابيا بسبب كلاسيكو الأرض

الخميس 05/مارس/2020 - 06:18 ص
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كلاسيكو الأرض
كلاسيكو الأرض
ريهام عبد المحسن
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أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن إدارة برشلونة تسعى للتحدث مع إيدر سارابيا مساعد المدير الفني للفريق الإسباني كيكي سيتين من أجل توضيح سلوكياته التي بدرت منه على مقاعد بدلاء الفريق الكتالوني أثناء كلاسيكو الأرض أمام ريال مدريد يوم الأحد الماضي في الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني والذي خسره بثنائية نظيفة ليفقد صدارة الليجا لصالح غريمه التقليدي ريال مدريد.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن إيماءات وإشارات سارابيا مع كيكي سيتين التي التقطتها كاميرات وسائل الإعلام أثارت الكثير من الآراء والدلالات، فعلى الرغم من إعجاب إدار برشلونة بشخصية سارابيا لكنها تتوقع منه أن تكون لهجته أقل حدة وداخل غرفة تبديل الملابس.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن إحدى تلك الجمل التقطتها الكاميرات على لسان سرابيا، حيث قال:" إنه لا يفعل شئ مما يجب عليه فعله"، حيث أكدت وسائل الإعلام الإسبانية أن تلك الكلمات كانت موجهة لأنطوان جريزمان مهاجم الفريق ولكن موقع جول العالمي شدد أن تلك الكلمات كانت موجهة لنيلسون سيميدو لفشله في بدء إحدى الهجمات.

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