Advertisements
Advertisements
Advertisements

مصطفى شعبان يغازل جمهوره بصورة جديدة له عبر "إنستجرام"

الخميس 05/مارس/2020 - 07:31 ص
Advertisements
بوابة الفجر
روان هيثم محمد
Advertisements
نشر الفنان مصطفى شعبان صورة جديدة له عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر "شعبان" في هذه الصورة مرتديا جاكت من اللون الأسود، مع إرتداءه كابا على رأسه من اللون الأسود ونظارته الشمسية.

وكتب "شعبان" على هذه الصورة قائلا: "بالله يا مفتي الهوى قلي إذا بلغ النصاب الشوق كيف زكاته؟"، وعلق أحد المتابعين عليه قائلا: منور الدنيا يا نجم النجوم.

وعلى صعيد أخر قدم "شعبان" العديد من الأفلام الناجحة أبرزها، "الوتر"، و"كود 36"، و"فتح عينيك"، و"أحلام عمرنا"، و"النعامة والطاووس"، و"خلي الدماغ صاحي"، و"سكوت حنصور"، و"إتفرج يا سلام"، و"الشرف"، و"فتاة من إسرائيل"، و"القبطان".

وشارك "شعبان" في العديد من المسلسلات منها، "اللهم إني صايم"، و"عائلة الحاج متولي"، و"نسيم الروح"، و"العميل 1001"، و"مزاج الخير"، و"الزوجة الرابعة"، و"دكتور أمراض نسا"، و"مولانا العاشق"، و"أبو البنات"، و"أيوب"، و"أبو جبل".
Advertisements

أخبار تهمك

تقارير.. قرارات نارية من الكاف ضد الترجي بسبب أحداث مباراة الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. تعرف على السبب الحقيقي وراء عمل ياسمين عبدالعزيز بلوك لشقيقها

منذ حوالي 7 ساعات

"أمطار متوسطة وشوائب".. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الخميس

منذ أقل من ساعتين

"الصحة العالمية" تحذر من استخدام العملة الورقية (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

قرار صارم من كارتيرون.. إستبعاد نجم الزمالك لأسباب تربوية

منذ حوالي 9 ساعات

الموت يُفجع الفنان أحمد عزمي

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. وفاة نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. إصابة نجم الزمالك قبل مواجهة الترجي

منذ حوالي 19 ساعة

عقوبات وكمامات وأزمات.. مواقف تُشعل موقعة رادس بين الزمالك والترجي

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يحقق مع سارابيا بسبب كلاسيكو الأرض

منذ ساعتين و 31 دقيقة

بسبب زوجها.. مي كساب توجه رسالة شكر لهاني شاكر وأشرف زكي

منذ ساعة و 6 دقيقة

ورطة في الزمالك قبل مواجهة الترجي

منذ حوالي 17 ساعة

ضربة موجعة جديدة للأهلي قبل موقعة صن داونز

منذ حوالي 13 ساعة

النيابة تكشف عن تفاصيل جديدة في دهس "صالح جمعة" لشاب

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل .. تعرف على حقيقة استلام وزيرة الصحة علاج لـ"كورونا" من الصين

منذ حوالي 13 ساعة

أطباء يوضحون خطر "الشيشة في نقل "كورونا".. ويطالبون بحظرها

منذ ساعة و نصف
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:04 ص

الموت يُفجع الفنان أحمد عزمي

أطباء يوضحون خطر "الشيشة في نقل "كورونا".. ويطالبون بحظرها

07:17 ص

ضربة موجعة جديدة للأهلي قبل موقعة صن داونز

07:57 م

عاجل.. إصابة نجم الزمالك قبل مواجهة الترجي

02:14 م

"أمطار متوسطة وشوائب".. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الخميس

07:05 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status