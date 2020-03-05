مصطفى شعبان يغازل جمهوره بصورة جديدة له عبر "إنستجرام"

نشر الفنان مصطفى شعبان صورة جديدة له عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهر "شعبان" في هذه الصورة مرتديا جاكت من اللون الأسود، مع إرتداءه كابا على رأسه من اللون الأسود ونظارته الشمسية.وكتب "شعبان" على هذه الصورة قائلا: "بالله يا مفتي الهوى قلي إذا بلغ النصاب الشوق كيف زكاته؟"، وعلق أحد المتابعين عليه قائلا: منور الدنيا يا نجم النجوم.وعلى صعيد أخر قدم "شعبان" العديد من الأفلام الناجحة أبرزها، "الوتر"، و"كود 36"، و"فتح عينيك"، و"أحلام عمرنا"، و"النعامة والطاووس"، و"خلي الدماغ صاحي"، و"سكوت حنصور"، و"إتفرج يا سلام"، و"الشرف"، و"فتاة من إسرائيل"، و"القبطان".وشارك "شعبان" في العديد من المسلسلات منها، "اللهم إني صايم"، و"عائلة الحاج متولي"، و"نسيم الروح"، و"العميل 1001"، و"مزاج الخير"، و"الزوجة الرابعة"، و"دكتور أمراض نسا"، و"مولانا العاشق"، و"أبو البنات"، و"أيوب"، و"أبو جبل".