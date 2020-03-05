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بعد 9 ساعات من إعادة نشرها.. عود البنات تحتل المرتبة الثانية في قائمة "يوتيوب"

الخميس 05/مارس/2020 - 07:09 ص
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حسن شاكوش وعمر كمال
حسن شاكوش وعمر كمال
روان هيثم محمد
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طرح أمس مطربي المهرجانات الشعبية "حسن شاكوش" و"عمر كمال'' أغنيتهم الجديدة "عود البطل" عبر حسابهم الشخصي على موقع تبادل الفيديوهات "يوتيوب".

وتصدرت "عود البطل" المرتبة الأولى في قائمة التريندات على موقع البحث الشهير "جوجل"، واحتلت الرقم الأول على 9 دول.

وبعد حذف الأغنية، وإعادة نشرها مرة أخرى احتلت المرتبة التانية على موقع "اليوتيوب".

وفي سياق أخر أغنية "عود البطل" غناء كلا من "حسن شاكوش"، "عمر كمال"، وكلمات مصطفى حدوتة، توزيع اسلام ساسو.
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