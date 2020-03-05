بعد حذف "عود البطل".. أنت جدع لمحمد رمضان تتصدر تريند "يوتيوب"

طرح أمس الفنان محمد رمضان أغنيته الجديدة "انت جدع"، وقد نالت إعجاب الجمهور وحققت نسبة مشاهدة عالية.



وتصدرت أغنية "رمضان" اليوم التريند الأول على موقع الفيديوهات "يوتيوب".



وكتب "رمضان" تغريدة جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل التغريدات قائلا: ‏دلوقتي أغنية ‎انت جدع رقم واحد على تريند إربع دول.



وفي سياق أخر احتلت الأغنية تريند يوتيوب بدول :"مصر والكويت، والأردن واليمن"، وقد أقترب عدد مشاهدتها من المليون في أقل من24 ساعة.