بعد سحق ليون في كأس فرنسا .. كشف حساب توخيل مع باريس سان جيرمان هذا الموسم

قاد المدرب الألماني توماس توخيل فريقه باريس سان جيرمان لبلوغ الدور النهائي من بطولة كأس فرناس، بعد أن سحق مضيفه أوليمبيك ليون بخماسية مقابل هدف، في الدور نصف النهائي من البطولة، والذي شهده ملعب جيرلان.

وكان للنجم الفرنسي كيليان مبابي نصيب الأسد من تلك الأهداف بتسجيله ثلاثية، فيما سجل بابلو سارابيا ونيمار هدفاً لكل منهما، مقابل هدف مارتن ترييه لليون.

وسينتظر النادي الباريسي الفائز من مباراة رين وسانت إيتيا، والتي ستقام مساء اليوم الخميس على ملعب جيوفري جوتشار، الخاص بفريق سانت إيتيان.

كشف حساب توماس توخيل مع باريس سان جيرمان

خاض توخيل حتى الآن 43 مباراة مع النادي الباريسي في كل المسابقات، فاز في 36 مباراة، وتعادل في 3 مباريات وخسر 4 مباريات، سجل الفريق معه 128 هدفاً، وتلقت شباكه 33 هدفاً.

على صعيد بطولة الدوري الفرنسي، خاض الفريق 27 مباراة، حقق الفوز في 22 مباراة، مقابل تعادلين وثلاث هزائم، سجل 75 هدفاً وسكنت شباكه 24 هدفاً، ويحتل المركز الأل برصيد 68 نقطة.

وفي بطولة دوري أبطال أوروبا، خاض توخيل 7 مباريات، فاز في 5 مباريات، وتعادل في واحدة وخسر مثلها، سجل الفريق 18 هدفاً وتلقت شباكه 4 أهداف، وسيخوض مواجهة العودة ضد بوروسيا دورتموند الألماني في ملعب حديقة الأمراء، بعد أن سقط ذهاباً بثنائية مقابل هدف.

وضمن بطولة كأس الرابطة الفرنسية، خاض توخيل 3 مباريات فاز بها جميعاً سجل 13 هدفاً وسكنت شباك فريقه هدفين، وسيواجه فريق ليون في المباراة النهائية يوم 4 أبريل القادم.

ولحساب كأس فرنسا، خاض النادي الباريسي 5مباريات، فاز بها جميعا، له 20 هدفاً، وعليه هدفين، وبلغ المباراة النهائية، وسيواجه الفائز من رين وسانت إيتيان.

وتغلب في لقاء السوبر الفرنسي أمام رين بهدفين لهدف مطلع الموسم، وتعد البطولة الوحيددة لتوخيل مع الفريق حتى الآن.