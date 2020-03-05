Advertisements
Advertisements
Advertisements

بعد سحق ليون في كأس فرنسا .. كشف حساب توخيل مع باريس سان جيرمان هذا الموسم

الخميس 05/مارس/2020 - 05:48 ص
Advertisements
باريس سان جير مان
باريس سان جير مان
عبد القادر عرابي
Advertisements

قاد المدرب الألماني توماس توخيل فريقه باريس سان جيرمان لبلوغ الدور النهائي من بطولة كأس فرناس، بعد أن سحق مضيفه أوليمبيك ليون بخماسية مقابل هدف، في الدور نصف النهائي من البطولة، والذي شهده ملعب جيرلان.

وكان للنجم الفرنسي كيليان مبابي نصيب الأسد من تلك الأهداف بتسجيله ثلاثية، فيما سجل بابلو سارابيا ونيمار هدفاً لكل منهما، مقابل هدف مارتن ترييه لليون.

وسينتظر النادي الباريسي الفائز من مباراة رين وسانت إيتيا، والتي ستقام مساء اليوم الخميس على ملعب جيوفري جوتشار، الخاص بفريق سانت إيتيان.

كشف حساب توماس توخيل مع باريس سان جيرمان

خاض توخيل حتى الآن 43 مباراة مع النادي الباريسي في كل المسابقات، فاز في 36 مباراة، وتعادل في 3 مباريات وخسر 4 مباريات، سجل الفريق معه 128 هدفاً، وتلقت شباكه 33 هدفاً.

على صعيد بطولة الدوري الفرنسي، خاض الفريق 27 مباراة، حقق الفوز في 22 مباراة، مقابل تعادلين وثلاث هزائم، سجل 75 هدفاً وسكنت شباكه 24 هدفاً، ويحتل المركز الأل برصيد 68 نقطة.

وفي بطولة دوري أبطال أوروبا، خاض توخيل 7 مباريات، فاز في 5 مباريات، وتعادل في واحدة وخسر مثلها، سجل الفريق 18 هدفاً وتلقت شباكه 4 أهداف، وسيخوض مواجهة العودة ضد بوروسيا دورتموند الألماني في ملعب حديقة الأمراء، بعد أن سقط ذهاباً بثنائية مقابل هدف.

وضمن بطولة كأس الرابطة الفرنسية، خاض توخيل 3 مباريات فاز بها جميعاً سجل 13 هدفاً وسكنت شباك فريقه هدفين، وسيواجه فريق ليون في المباراة النهائية يوم 4 أبريل القادم.

ولحساب كأس فرنسا، خاض النادي الباريسي 5مباريات، فاز بها جميعا، له 20 هدفاً، وعليه هدفين، وبلغ المباراة النهائية، وسيواجه الفائز من رين وسانت إيتيان.

وتغلب في لقاء السوبر الفرنسي أمام رين بهدفين لهدف مطلع الموسم، وتعد البطولة الوحيددة لتوخيل مع الفريق حتى الآن.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

نيمار ملخص مباراة باريس سان جيرمان وليون ملخص مباراة باريس سان جيرمان مباراة مبابي ليون باريس سان جيرمان يوم باريس سان جيرمان وليون باريس سان جيرمان باريس اليوم باريس باراة باريس سان جيرمان وليون اهداف

أخبار تهمك

الأهلي يحدد موعد حسم ملف تجديد عقود الكبار في النادي

منذ ساعة و 15 دقيقة

قرار صارم من كارتيرون.. إستبعاد نجم الزمالك لأسباب تربوية

منذ حوالي 7 ساعات

تقارير.. قرارات نارية من الكاف ضد الترجي بسبب أحداث مباراة الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

عقوبات وكمامات وأزمات.. مواقف تُشعل موقعة رادس بين الزمالك والترجي

منذ ساعتين

عاجل.. أول رد من العوضي على تهديد شقيق ياسمين عبد العزيز له للابتعاد عن أخته

منذ يوم

عاجل .. تعرف على حقيقة استلام وزيرة الصحة علاج لـ"كورونا" من الصين

منذ حوالي 11 ساعة

"الصحة العالمية" تحذر من استخدام العملة الورقية (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

النيابة تكشف عن تفاصيل جديدة في دهس "صالح جمعة" لشاب

منذ حوالي 4 ساعات

ورطة في الزمالك قبل مواجهة الترجي

منذ حوالي 15 ساعة

ضربة موجعة جديدة للأهلي قبل موقعة صن داونز

منذ حوالي 11 ساعة

صالح جمعة .. أزمات لا تنتهي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. وفاة نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 11 ساعة

من جديد.. مرتضى منصور يهاجم اتحاد الكرة بسبب الأهلي والزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل حول إخفاء المعلومات عن انتشار الكورونا

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. تعرف على السبب الحقيقي وراء عمل ياسمين عبدالعزيز بلوك لشقيقها

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إصابة نجم الزمالك قبل مواجهة الترجي

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

سد نافاس " المنيع " يخشى الإنهيار أمام الإعصار المدريدي

6 مباريات مرتقبة لباريس سان جيرمان في ديسمبر

باريس سان جيرمان × بوروسيا دورتموند.. أرقام مُخيبة لـ"توخيل" في مواجهاته السابقة ضد "أصدقاء الأمس"

ماذا يحتاج باريس سان جيرمان في سوق الإنتقالات الشتوية

حصاد باريس سان جيرمان 2019| سيطرة محلية.. وبحث عن هوية أوروبية

KOOORA GOAL - يلا شووت مشاهدة باريس سان جيرمان وسانت اتيان بث مباشر PSG NOW كورة لايف MATCH رابط ماتش PSG NOW

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:14 م

عاجل.. إصابة نجم الزمالك قبل مواجهة الترجي

ضربة موجعة جديدة للأهلي قبل موقعة صن داونز

07:57 م

قرار صارم من كارتيرون.. إستبعاد نجم الزمالك لأسباب تربوية

11:35 م

"الصحة العالمية" تحذر من استخدام العملة الورقية (فيديو)

03:37 ص

تقارير.. قرارات نارية من الكاف ضد الترجي بسبب أحداث مباراة الزمالك

08:57 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status