إعلان عثمان أرطغرل الحرب.. أبرز أحداث الحلقة الـ 13 من مسلسل "قيامة عثمان"

يبدو أن أحداث الحلقة الـ 13 من مسلسل "قيامة عثمان" ستصبح من أهم الأحداث التي جاءت خلال الـ 12 حلقة الماضية.



حيث تم نشر الاعلان التشويقي الأول لهذه الحلقة على قناة "ATV"، وظهر الاعلان حاملا الكثير من الخبايا والأحداث القوية منها ظهور عثمان حاملا سيفا بيده عالنا الحرب.



وفي سياق أخر تدور أحداث المسلسل حول قيام الدولة العثمانية ونقلها من الفقر والضياع إلى القوة والصلابة من قبل عثمان وهو ثالث (وأصغر) أبناء أرطغرل، يخلف أباه بعد وفاته، ويسير على خطاه ليحقق انتصارات عظيمة، ويقوم بإنشاء الدولة العثمانية.



والمسلسل من بطولة الممثل بوراك أوزجيفيت بدور الغازي عثمان ابن أرطغرل والممثلة عائشة جول جوناي، وراغب سافاش، ونور الدين سونماز، وأصلهان كارالار ويتم عرضه على قناة ATV التركية.