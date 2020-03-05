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حمو بيكا يروج لأغنيته الجديدة "كرهت أمثالكم"

الخميس 05/مارس/2020 - 06:10 ص
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بوابة الفجر
روان هيثم محمد
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نشر مؤدي المهرجانات حمو بيكا، صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".

وتناولت هذه الصورة البوستر الترويجي لأغنيته الجديدة "كرهت أمثالكم".

وكتب "بيكا" على هذه الصورة قائلا: انتظرونا انهاردة الساعه ٧ مهرجان كرهت امثالكم، وعلق أحد المتابعين عليه قائلا: يا بيكا نتمنى يرجع معاكوا شاكوش وعمر كمال زى الاول كنتو عاملين أداء وشغل عالي قوي وتيم جاحد مع تحيات شمس المجرة بحبكم قوي.


وفي سياق أخر انتشر في الأونة الأخيرة مرض "الكرونز" وهو أحد الأمراض التي تصيب الجهاز الهضمي.

وقام "حمو بيكا" بتقديم الدعم لمرضى "الكرونز" وصمم جروب لمساعدتهم من قبل المسئولين وتوافر لديهم العلاج.

انتظرونا انهاردة الساعه ٧ مهرجان كرهت امثالكم 🤙

تم النشر بواسطة ‏حمو بيكا / Hamo Bika‏ في الأربعاء، ٤ مارس ٢٠٢٠
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