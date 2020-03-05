غادة عبدالرازق تغازل جمهورها بصور جديدة عبر "إنستجرام"

نشرت الفنانة غادة عبد الرازق مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهرت "عبد الرازق" في هذه الصور بإطلالة مميزة مرتدية فستانا من اللون السماوي، مع تصفيف شعرها بطريقة جذابة ووضع ميكب يتناسب مع جمال بشرتها.ولم تكتب ''عبد الرازق" على هذه الصور شيئا سوى ايموشنات قلوب فقط، وعلق أحد المتابعين عليها قائلا: زي القمر ماشاءالله، ايه القمر ده.وفي سياق أخر قدمت ''عبد الرازق'' الأفلام منها حين ميسرة، الريس عمر حرب، خلطة فوزية، أزمة شرف، دكان شحاتة، زي الهوا، بون سواريه، حرب كرموز، كارما.وشاركت "عبد العزيز" في عدة مسلسلات منها عائلة الحاج متولي، سوق العصر، العائلة والناس، محمود المصري، بطة واخواتها، حدوتة مرة.