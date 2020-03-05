"بعد إعلان حبهما'.. تعرف على فارق العمر بين ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

تصدر كل من الفنان أحمد العوضي، والفنانة ياسمين عبدالعزيز، تريند موقع البحث الشهير "جوجل".



وتسائل الجمهور عن فارق العمر بينها وبين أحمد العوضي، وذلك بعد هجوم الجمهور على شقيقها وائل عبدالعزيز لتشهيره بها، وبعد إعلانها قصة حبها مع "أحمد العوضي".



وقد أتضح ان فارق السن بينهما 7سنوات فياسمين من مواليد 16 يناير 1980، والعوضي من مواليد 1987.



وفي سياق أخر نشرت الفنانة "ياسمين"، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ظهرت خلالها برفقة الفنان أحمد العوضي من كواليس تصوير مسلسل "لآخر نفس".



وعلقت "ياسمين" على الصورة قائلة: "بحبك يا أحمد"، في أول رد منها على هحوم شقيقها وائل عليها ومطالبته العوضي بالابتعاد عنها عبر منشور له ـبـ"بفيسبوك.



وعلق أحد المتابعين عليها قائلًا: "ده رد على منشور أخوكي، حلو التحدي اللي ما بينكم ده.. والحب أحلى ربنا يباركلكم".