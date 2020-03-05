Advertisements
Advertisements
Advertisements

"بعد إعلان حبهما'.. تعرف على فارق العمر بين ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

الخميس 05/مارس/2020 - 05:35 ص
Advertisements
بوابة الفجر
روان هيثم محمد
Advertisements
تصدر كل من الفنان أحمد العوضي، والفنانة ياسمين عبدالعزيز، تريند موقع البحث الشهير "جوجل".

وتسائل الجمهور عن فارق العمر بينها وبين أحمد العوضي، وذلك بعد هجوم الجمهور على شقيقها وائل عبدالعزيز لتشهيره بها، وبعد إعلانها قصة حبها مع "أحمد العوضي".

وقد أتضح ان فارق السن بينهما 7سنوات فياسمين من مواليد 16 يناير 1980، والعوضي من مواليد 1987.

وفي سياق أخر نشرت الفنانة "ياسمين"، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ظهرت خلالها برفقة الفنان أحمد العوضي من كواليس تصوير مسلسل "لآخر نفس".

وعلقت "ياسمين" على الصورة قائلة: "بحبك يا أحمد"، في أول رد منها على هحوم شقيقها وائل عليها ومطالبته العوضي بالابتعاد عنها عبر منشور له ـبـ"بفيسبوك.

وعلق أحد المتابعين عليها قائلًا: "ده رد على منشور أخوكي، حلو التحدي اللي ما بينكم ده.. والحب أحلى ربنا يباركلكم".
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. أول رد من العوضي على تهديد شقيق ياسمين عبد العزيز له للابتعاد عن أخته

منذ حوالي 23 ساعة

تقارير.. قرارات نارية من الكاف ضد الترجي بسبب أحداث مباراة الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

"الصحة العالمية" تحذر من استخدام العملة الورقية (فيديو)

منذ ساعتين

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل حول إخفاء المعلومات عن انتشار الكورونا

منذ حوالي 15 ساعة

ورطة في الزمالك قبل مواجهة الترجي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. وفاة نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 10 ساعات

النيابة تكشف عن تفاصيل جديدة في دهس "صالح جمعة" لشاب

منذ حوالي 3 ساعات

حسن شاكوش: أزمة الزمالك أطاحت بي من الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تعرف على السبب الحقيقي وراء عمل ياسمين عبدالعزيز بلوك لشقيقها

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل .. تعرف على حقيقة استلام وزيرة الصحة علاج لـ"كورونا" من الصين

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - صالح جمعة يدهس شابًا بسيارته والنيابة تحقق في الواقعة

منذ حوالي 8 ساعات

ضربة موجعة جديدة للأهلي قبل موقعة صن داونز

منذ حوالي 10 ساعات

من جديد.. مرتضى منصور يهاجم اتحاد الكرة بسبب الأهلي والزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. إصابة نجم الزمالك قبل مواجهة الترجي

منذ حوالي 15 ساعة

قرار صارم من كارتيرون.. إستبعاد نجم الزمالك لأسباب تربوية

منذ حوالي 6 ساعات

نجم برشلونة ينفجر ويكشف حقيقة إصابته

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:14 م

عاجل.. إصابة نجم الزمالك قبل مواجهة الترجي

ضربة موجعة جديدة للأهلي قبل موقعة صن داونز

07:57 م

قرار صارم من كارتيرون.. إستبعاد نجم الزمالك لأسباب تربوية

11:35 م

"الصحة العالمية" تحذر من استخدام العملة الورقية (فيديو)

03:37 ص

تقارير.. قرارات نارية من الكاف ضد الترجي بسبب أحداث مباراة الزمالك

08:57 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status