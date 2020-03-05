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سامح حسين يشارك جمهوره بصورة جديدة
الخميس 05/مارس/2020 - 04:55 ص
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أماني سلام
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شارك الفنان سامح حسين، جمهوره بصوره له عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".
وعلق على الصورة قائلاً "يسعد مساءكم يارب" .
يذكر أن الفنان سامح حسين، كان يقدم مسرحية "المتفائل" منذ فترة في القاهرة والإسكندرية وحققت العروض نجاح كبير.
كما كانت آخر أعماله في الدراما مسلسل "سرايا حمدين" والتي كانت تتمنى لنوعية المسلسلات الطويلة والمسلسل كان يحمل الطابع الكوميدي.
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