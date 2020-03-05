سامح حسين يشارك جمهوره بصورة جديدة

شارك الفنان سامح حسين، جمهوره بصوره له عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".

يذكر أن الفنان سامح حسين، كان يقدم مسرحية "المتفائل" منذ فترة في القاهرة والإسكندرية وحققت العروض نجاح كبير.



