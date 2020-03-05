بعد عرضه أولى حلقات برنامجه.. أحمد زاهر يوجه رسالة لـ إدوارد

نشر الفنان أحمد زاهر، صورة من كواليس برنامج "من القاهرة اليوم" مع الفنان إدوارد، بأولى حلقات الموسم الجديد.



وعلق زاهر، على الصورة قائلاً حبيبي يا ادوارد الف مبروك علي اول حلقه في السيزون الجديد من القاهرة اليوم و اتشرفت إني كنت معاك في الحلقه الأولي واستمتعت جدا بوجودي معاك و معانا الصقور أصحابنا الحلقه جامده جدا ياريت تشوفوا الإعادة هاتعجبكم جدا شكرا ادوارد".

