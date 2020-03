بعد عرضه أولى حلقات برنامجه.. أحمد زاهر يوجه رسالة لـ إدوارد

View this post on Instagram

حبيبي يا ادوارد الف مبروك علي اول حلقه في السيزون الجديد من القاهرة اليوم و اتشرفت إني كنت معاك في الحلقه الأولي واستمتعت جدا بوجودي معاك و معانا الصقور أصحابنا الحلقه جامده جدا ياريت تشوفوا الإعادة هاتعجبكم جدا شكرا ادوارد❤️❤️❤️😘😘😘 @edwardfouad