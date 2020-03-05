Advertisements
Advertisements
Advertisements

بعد عرضه أولى حلقات برنامجه.. أحمد زاهر يوجه رسالة لـ إدوارد

الخميس 05/مارس/2020 - 04:14 ص
Advertisements
بوابة الفجر
أماني سلام
Advertisements
نشر الفنان أحمد زاهر، صورة من كواليس برنامج "من القاهرة اليوم" مع الفنان إدوارد، بأولى حلقات الموسم الجديد.

وعلق زاهر، على الصورة قائلاً حبيبي يا ادوارد الف مبروك علي اول حلقه في السيزون الجديد من القاهرة اليوم و اتشرفت إني كنت معاك في الحلقه الأولي واستمتعت جدا بوجودي معاك و معانا الصقور أصحابنا الحلقه جامده جدا ياريت تشوفوا الإعادة هاتعجبكم جدا شكرا ادوارد".

ومن ناحية أخرى يواصل الفنان أحمد زاهر، تصوير مشاهده في مسلسل" البرنس "مع النجم محمد رمضان، والمقرر عرضه في دارما رمضان، بمشاركة نخبة من الفنانين.

Advertisements

أخبار تهمك

ورطة في الزمالك قبل مواجهة الترجي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. وفاة نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 10 ساعات

حسن شاكوش: أزمة الزمالك أطاحت بي من الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

من جديد.. مرتضى منصور يهاجم اتحاد الكرة بسبب الأهلي والزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل حول إخفاء المعلومات عن انتشار الكورونا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. إصابة نجم الزمالك قبل مواجهة الترجي

منذ حوالي 15 ساعة

قرار صارم من كارتيرون.. إستبعاد نجم الزمالك لأسباب تربوية

منذ حوالي 6 ساعات

النيابة تكشف عن تفاصيل جديدة في دهس "صالح جمعة" لشاب

منذ حوالي 3 ساعات

تقارير.. قرارات نارية من الكاف ضد الترجي بسبب أحداث مباراة الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل .. تعرف على حقيقة استلام وزيرة الصحة علاج لـ"كورونا" من الصين

منذ حوالي 10 ساعة

ضربة موجعة جديدة للأهلي قبل موقعة صن داونز

منذ حوالي 10 ساعات

"الصحة العالمية" تحذر من استخدام العملة الورقية (فيديو)

منذ ساعتين

عاجل - صالح جمعة يدهس شابًا بسيارته والنيابة تحقق في الواقعة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تعرف على السبب الحقيقي وراء عمل ياسمين عبدالعزيز بلوك لشقيقها

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول رد من العوضي على تهديد شقيق ياسمين عبد العزيز له للابتعاد عن أخته

منذ حوالي 23 ساعة

نجم برشلونة ينفجر ويكشف حقيقة إصابته

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:14 م

عاجل.. إصابة نجم الزمالك قبل مواجهة الترجي

ضربة موجعة جديدة للأهلي قبل موقعة صن داونز

07:57 م

قرار صارم من كارتيرون.. إستبعاد نجم الزمالك لأسباب تربوية

11:35 م

"الصحة العالمية" تحذر من استخدام العملة الورقية (فيديو)

03:37 ص

تقارير.. قرارات نارية من الكاف ضد الترجي بسبب أحداث مباراة الزمالك

08:57 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status