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حاكم كاليفورنيا: 53 إصابة بفيروس كورونا في الولاية

الخميس 05/مارس/2020 - 04:44 ص
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أرشيفية
أرشيفية
مروة عبدالعزيز
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أفادت فضائية "العربية"، في خبر عاجل، أن حاكم كاليفورنيا أكد وجود 53 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في الولاية، وذلك بعد ساعات من إعلان مدينة لوس أنجلس التابعة للولاية حالة الطوارئ.

وكان حاكم ولاية كاليفورنيا "غافين نيوسم"، قد أعلن صباح الأربعاء، عن وفاة مريض بهذا الفيروس في مقاطعة "بلايسر" قرب "ساكرامنتو"، وهي أول وفاة تسجّل خارج ولاية واشنطن، التي أعلن عن وفاة عشرة أشخاص فيها.

وقال حاكم ولاية كاليفورنيا، في بيان صحفي، "إن كاليفورنيا تعمل مع السلطات الفيدرالية من أجل فحص الأشخاص المحتمل بإصابة بهدف معالجتهم وحماية الصحة العامة. 
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الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا الصحة

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