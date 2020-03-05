مواعيد مباريات اليوم الخميس في الدوري السعودي للمحترفين

تبدأ منافسات الجولة الواحدة والعشرون من دوري الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، اليوم الخميس الموافق 5 مارس الجاري، بمبارتين مثيرتين.

ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات اليوم من الدوري السعودي للمحترفين:-

الشباب ضد العدالة

يستضيف ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز مباراة نارية تجمع بين الشباب ونظيره العدالة، مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري السعودي.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السابعة وأربعون دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة وأربعون دقيقة بتوقيت السعودية، والساعة التاسعة وأربعون دقيقة بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الخامسة وأربعون دقيقة بتوقيت جرينتش.

ويسعى الشباب إلى تعويض الهزيمة القاسية التي تعرض لها الجولة الماضية أمام الاتحاد بخمسة أهداف مقابل هدف، كما سقط العدالة أمام الفيصلي بهدفين دون رد في الجولة ذاتها.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز الشباب بهدف نظيف، عن طريق سيباستياو دي فريتاس، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين.

ويحتل الشباب المركز الثامن من جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 28 نقطة، فيما يتواجد العدالة في المركز الاخير برصيد 14 نقطة.

الحزم ضد الاتحاد

ينتظر عشاق كرة القدم مباراة قوية بين الاتحاد وفريق الحزم، مساء اليوم، على ملعب الرس، في إطار مباريات الجولة الـ21 من الدوري السعودي.

وتقام المباراة في تمام الساعة الخامسة وخمسة وأربعون دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة وخمسة وأربعون دقيقة بتوقيت السعودية، والساعة السابعة ووخمسة أربعون دقيقة بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الرابعة وخمسة وأربعون دقيقة بتوقيت جرينتش.

ويدخل الاتحاد اللقاء لمعنويات مرتفعة بعدما حقق فوزا ثمينا على الشباب، فيما تلقى الحزم هزيمة قاسية أمام ضمك بثلاثة أهداف دون رد، في الجولة الماضية.

وكان لقاء الدور الأول قد انتهى بنتصار الحزم على الاتحاد، بهدفين مقابل هدف.

ويتواجد الاتحاد في المركز الثاني عشر من جدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة، حصدهم من 20 مباراة، فاز في 6 مواجهات، وتعادل في 4 لقاءات، فيما تلقى هزيمة في 10 مباريات، بينما يأتي الحزم في المركز الثالث عشر برصيد 22 نقطة.

وتُنقل المباريات حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة ،KSA Sports HD 1 التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية، المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات الدوري السعودي.