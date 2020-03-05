وكيل البرلمان: مصر لن تفرط في حصة مياه النيل

قال النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، والرئيس الشرفي لحزب الوفد، إن مصر لن تفرط في حصتها من مياه النيل، لافتًا إلي أن انسحاب إثيوبيا من التفاوض دليل على نيته الاعتداء على حق مصر.





وأضاف وهدان خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" الذي يعرض عبر فضائية "المحور" أمس الأربعاء، أن الجانب الإثيوبى يدعي كذبًا، أن الدولة المصرية تقف أمام خطط التنمية التي يستهدفونها، مؤكدا أن مصر عرضت عليهم العديد من المساعدات منها إمداد إثيوبيا بالكهرباء.





تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن سد النهضة.





شهد الاتصال التباحث وتبادل وجهات النظر بشأن آخر تطورات ملف سد النهضة.





وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس الأمريكي أعرب عن تقديره لقيام مصر بالتوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق الذي أسفرت عنه جولات المفاوضات حول سد النهضة بواشنطن خلال الأشهر الماضية، باعتباره اتفاقاً شاملاً وعادلاً ومتوازناً، مؤكداً أن ذلك يدل على حسن النية وتوفر الإرادة السياسية الصادقة والبناءة لدى مصر.





كما أكد ترامب استمرار الإدارة الأمريكية في بذل الجهود الدؤوبة والتنسيق مع مصر والسودان وإثيوبيا بشأن هذا الملف الحيوي، وصولاً إلى انتهاء الدول الثلاث من التوقيع على اتفاق سد النهضة.





من جهته، أعرب الرئيس السيسي عن بالغ التقدير للدور الذي تقوم به الإدارة الأمريكية في رعاية المفاوضات الثلاثية الخاصة بسد النهضة، والاهتمام الكبير الذي يوليه ترامب في هذا الصدد، مؤكدًا استمرار مصر في إيلاء هذا الموضوع أقصى درجات الاهتمام في إطار الدفاع عن مصالح الشعب المصري ومقدراته ومستقبله.