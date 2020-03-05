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منفذ أحكام الإعدام: الإرهابيون يشتمونني قبل موتهم

الخميس 05/مارس/2020 - 04:16 ص
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حسين الفقي الشهير بعشماوي
حسين الفقي الشهير بعشماوي
مروة عبدالعزيز
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قال حسين الفقي، منفذ أحكام الإعدام السابق، والشهير بـ"عشماوي"، إن العناصر الإرهابية تسبه قبل تنفيذ حكم الإعدام فيهم.

وأضاف الفقي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن المحكوم عليه بالإعدام يقف على طبلية الإعدام، ويتم وضع الحبل حول عنق المتهم كي لا يتم جرحه ثم تفتح الطبلية وينفذ الحكم.

وتابع "عشكاوي": "مسجون الإعدام لا يعرف النوم؛ لأنه يعيش في حالة قلق وخوف مستمر، ونحصل على مواصفات المسجون وحجمه، للتعرف على كيفية التنفيذ، ويموت نفسيا اول لما يوصل منطقة الإعدام، ويتم إحكام السيطرة على مسجون الإعدام قبل أن يؤذي نفسه".
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عشماوي توك شو الإعدام

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