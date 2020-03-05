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تعرف على شروط إنتر ميلان للتفريط في مارتينيز لبرشلونة

الخميس 05/مارس/2020 - 03:32 ص
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مارتينيز وميسي
مارتينيز وميسي
علاء خليف
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دخل الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم انتر ميلان، دائرة اهتمام نادي برشلونة، للتعاقد معه خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم خط هجوم الفريق الكتالوني بالموسم المقبل.

وكشفت تقارير صحفية إيطالية عن شروط نادي انتر ميلان للتخلي عن الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لبرشلونة الصيف المقبل.

انتر ميلان يطلب 3 لاعبين من برشلونة:

وذكرت صحيفة "توتو سبورت" أن نادي انتر ميلان يريد الحصول على خدمات الثلاثي، البرازيلي آرثر ميلو، وكارليس ألينيا المعار لصفوف ريال بيتيس، والمدافع جان كلير توديبو المعار لشالكة الألماني، للموافقة على رحيل مارتينيز لبرشلونة.

ومن جانبه يريد نادي برشلونة التعاقد مع مارتينيز مقابل الثنائي أرتورو فيدال ونيلسون سيميدو بالإضافة لمبلغ مالي.

انتر ميلان يحدد بديل لاوتارو مارتينيز:

استقر نادي انتر ميلان علي التعاقد مع المهاجم الكولومبي دوفان زاباتا لاعب فريق أتالانتا بيرجامو لتعويض الرحيل المحتمل للأرجنتيني لاوتارو مارتينيز في الموسم المقبل.

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