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لوكا مودريتش يفكر في الرحيل عن مدريد

الخميس 05/مارس/2020 - 03:26 ص
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لوكا مودريتش
لوكا مودريتش
علاء خليف
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الكرواتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد، يفكر جديًا في الرحيل عن صفوف النادي الملكي بعد انتهاء عقده في صيف عام 2021.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن "مودريتش" يريد الرحيل عن صفوف نادي ريال مدريد بعد انتهاء تعاقده مع النادي الملكي العام المقبل، ويرغب في الانتقال لصفوف نادي إنتر ميامي الأمريكي الذي يملكه نجم مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا السابق ديفيد بيكهام.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن مودريتش صاحب الـ34 عامًا يرحب بإنهاء مسيرته الكروية مع النادي الأمريكي.

وأشارت تقارير صحفية أن موريدتش يعد واحدًا من عدة نجوم يسعى بيكهام لضمهم لفريقه في الموسم الجديد، وسيعرض النجم الإنجليزي راتبا ضخما للنجم الكرواتي للإنضمام لصفوف انتر ميامي.

وانضم لوكا مودريتش لصفوف نادي ريال مدريد عام 2012 قادمًا من نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، ولعب مع الفريق الملكي 332 مباراة وساهم في 74 هدفا (سجل 22 هدفا - صنع 52 هدفا)، وينتهي عقده مع المرينجي العام المقبل.

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