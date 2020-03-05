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رئيس مكتبة الإسكندرية: محمد علي باشا مات مخبولًا

الخميس 05/مارس/2020 - 03:47 ص
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مصطفى الفقي
مصطفى الفقي
مروة عبدالعزيز
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قال الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، إن محمد علي باشا، باني مصر الحديثة مات مخبولا، وأصيب بمرض الزهايمر.

وأضاف الفقي خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يعرض عبر فضائية "mbc مصر": "الذي دفن محمد على هو حفيده عباس حلمي الأول، وهو من أسوأ حكام مصر، حيث كان متوجسًا ضعيف الشخصية، مشكوكًا في رجولته، وقُتل في قصر بنها، ويُقال إن الذين قتلوه الخدم".

وتابع  مدير مكتبة الإسكندرية:"محمد علي مات خارج السلطة، وإبراهيم باشا مات وهو في السلطة، ومحمد سعيد بن محمد علي كان سمين ويحب أكل المكرونة، والوالي محمد سعيد كان صديق الفلاح".
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الكلمات المفتاحية

مصطفي الفقي محمد علي باشا عباس حلمي الأول

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