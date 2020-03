تامر فرج يحتفل بوصول حسابه عبر إنستجرام إلى 100 ألف متابع

View this post on Instagram

اشكركم بجد.. ولو انه مش مقياس على حبكم و تقديركم بس مبسوط انى وصلت للرقم ده من غير ما أشترى اكونتات و لا اطلب من حد يعملى فولو ولا شغل النصب ده.. بحبكم جدا و عقبال الفيسبوك بقى ماينطق 😁😁🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰