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تامر فرج يحتفل بوصول حسابه عبر إنستجرام إلى 100 ألف متابع
الخميس 05/مارس/2020 - 03:16 ص
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أماني سلام
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أعرب الفنان تامر فرج، عن سعادته البالغة لوصول حسابه عبر "إنستجرام" 10000 متابع خلال وقت قصير من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
ونشر فرج صورة له عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام" قائلاً "اشكركم بجد.. ولو انه مش مقياس على حبكم و تقديركم.
وأضاف" بس مبسوط إني وصلت للرقم ده من غير ما أشترى أكونتات و لا أطلب من حد يعملي فولو ولا شغل النصب ده.. بحبكم جدا و" ". عقبال الفيسبوك بقى ماينطق.
وفي سياق منفصل" كانت آخر أعمال الفنان تامر فرج، مسلسل" الإنسة فرح "الذي حقق نجاح كبير عقب طرحه وشارك في بطولتة الفنانة رانيا يوسف.
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