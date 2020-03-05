قبل لقائهما المرتقب.. تاريخ مواجهات الحزم والاتحاد

يحل الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد ضيفاً ثقيلاً مساء اليوم الخميس أمام مضيفه الحزم على ملعب «الرس» ضمن إطار منافسات الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدوري السعودي.

موعد مباراة الحزم ضد الإتحاد والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الحزم ضد الإتحاد ضمن إطار منافسات الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدوري السعودي مساء اليوم الخميس في تمام الساعة (5:45 مساءً بتوقيت القاهرة)، و(6:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة)، و(7:45 مساءً بتوقيت الإمارات) حيث تُنقل المواجهة عبر قناة السعودية الرياضية 1.

تاريخ مواجهات الحزم والاتحاد .. تفوق العميد

وفي سياق متصل التقي فريق الاتحاد منافس الليلة الحزم في 12 مناسبة بكافة المسابقات، حقق العميد الفوز في 9 جولات وتعادل في مباراتين وخسر في لقاء وحيد.

مباريات الاتحاد والحزم في الدوري السعودي

وعلى صعيد الدوري السعودي لعب الاتحاد مع الحزم 7 مرات سابقة فاز في 5 منها و تعادل مرة و خسر مثلها.

ترتيب الحزم والإتحاد في الدوري السعودي

يذكر أن فريق الإتحاد يحتل المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 22 نقطة، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل في 6 مواجهات وخسر في 10 لقاءات، بينما يملك الحزم 22 نقطة في الترتيب الثالث عشر بمسابقة الأمير محمد بن سلمان.