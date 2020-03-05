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محمد رمضان يحتفل بوصول إنساي لأكثر من 215 مليون مشاهدة

الخميس 05/مارس/2020 - 03:39 ص
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بوابة الفجر
لمياء علي
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احتفل الفنان محمد رمضان بنجاح أغنيته الشهيرة إنساي والتي شاركه الغناء من خلالها الفنان المغربي سعد لمجرد، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وعلق رمضان عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلًا: الحمد لله في سبع شهور #انساي تخطت ال٢١٥مليون.

وكان رمضان قد طرح مؤخرًا أغنية أنت جدع عبر موقع الفيديوهات يوتيوب وحققت نجاحات غير مسبوقة واحتلت قوائم التريند في أكثر من دولة عربية، ومنها الكويت ومصر والأردن وغيرها من الدول.
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