Advertisements
Advertisements
Advertisements

رئيس الحجر الصحي يوجه نصائح للوقاية من "فيروس كورونا"

الخميس 05/مارس/2020 - 04:38 ص
Advertisements
الدكتور أيمن إمام
الدكتور أيمن إمام
مروة عبدالعزيز
Advertisements
وجه الدكتور أيمن إمام، مدير عام الحجر الصحي بوزارة الصحة، نصائح للوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف "إمام" خلال لقائه مع برنامج "مصر في القلب" الذي يعرض عبر فضائية "المحور": "يجب غسل اليدين بالماء والصابون يقضي على فيروس كورونا، والأمراض الأخرى التي تنتقل عن طريق الأسطح الملوثة، واختارك الفيروس للجسم يتوقف على قوة الجهاز المناعي".

وتابع مدير عام الحجر الصحي: "فيروس كورونا ينتقل من الشخص المصاب إلى الشخص السليم على بعد متر، لأنه ينتقل عن طريق الرذاذ، وهذا الرذاذ ثقيل لا يستطيع الهواء حمله لمسافات طويلة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا مصر الصحة أيمن إمام

أخبار تهمك

قرار صارم من كارتيرون.. إستبعاد نجم الزمالك لأسباب تربوية

منذ حوالي 6 ساعات

النيابة تكشف عن تفاصيل جديدة في دهس "صالح جمعة" لشاب

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وفاة نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 9 ساعات

من جديد.. مرتضى منصور يهاجم اتحاد الكرة بسبب الأهلي والزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

تقارير.. قرارات نارية من الكاف ضد الترجي بسبب أحداث مباراة الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

حسن شاكوش: أزمة الزمالك أطاحت بي من الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إصابة نجم الزمالك قبل مواجهة الترجي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - صالح جمعة يدهس شابًا بسيارته والنيابة تحقق في الواقعة

منذ حوالي 8 ساعات

ورطة في الزمالك قبل مواجهة الترجي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. أول رد من العوضي على تهديد شقيق ياسمين عبد العزيز له للابتعاد عن أخته

منذ حوالي 23 ساعة

"الصحة العالمية" تحذر من استخدام العملة الورقية (فيديو)

منذ ساعتين

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل حول إخفاء المعلومات عن انتشار الكورونا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. تعرف على السبب الحقيقي وراء عمل ياسمين عبدالعزيز بلوك لشقيقها

منذ حوالي 4 ساعات

نجم برشلونة ينفجر ويكشف حقيقة إصابته

منذ حوالي 7 ساعات

ضربة موجعة جديدة للأهلي قبل موقعة صن داونز

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل .. تعرف على حقيقة استلام وزيرة الصحة علاج لـ"كورونا" من الصين

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

بعد إغلاق مدرستين بسبب انفلونزا الخنازير .. "الصحة": نزلات برد عادية

بعد تحذيرات عالمية من "فيروس" غامض.. كل ما تريد معرفته عن مرض "الكورونا"

طرق الوقاية من فيروس كورونا بعد تفشيه في الصين وإغلاق بعض مدنها

"فيروس حيواني".. كل ما تريد معرفته عن كورونا

وكيل صحة الفيوم: حزمة من التدابير لمواجهة "فيروس كورونا" في حالة الأشتباه بالأصابة

هل لاعبو الأهلي معرضون للإصابة بـ"كورونا" في "أم درمان".. "القلعة الحمراء" تحسم الموقف (تقرير)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:14 م

عاجل.. إصابة نجم الزمالك قبل مواجهة الترجي

ضربة موجعة جديدة للأهلي قبل موقعة صن داونز

07:57 م

قرار صارم من كارتيرون.. إستبعاد نجم الزمالك لأسباب تربوية

11:35 م

"الصحة العالمية" تحذر من استخدام العملة الورقية (فيديو)

03:37 ص

تقارير.. قرارات نارية من الكاف ضد الترجي بسبب أحداث مباراة الزمالك

08:57 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status