رئيس الحجر الصحي يوجه نصائح للوقاية من "فيروس كورونا"

وجه الدكتور أيمن إمام، مدير عام الحجر الصحي بوزارة الصحة، نصائح للوقاية من فيروس كورونا.





وأضاف "إمام" خلال لقائه مع برنامج "مصر في القلب" الذي يعرض عبر فضائية "المحور": "يجب غسل اليدين بالماء والصابون يقضي على فيروس كورونا، والأمراض الأخرى التي تنتقل عن طريق الأسطح الملوثة، واختارك الفيروس للجسم يتوقف على قوة الجهاز المناعي".





وتابع مدير عام الحجر الصحي: "فيروس كورونا ينتقل من الشخص المصاب إلى الشخص السليم على بعد متر، لأنه ينتقل عن طريق الرذاذ، وهذا الرذاذ ثقيل لا يستطيع الهواء حمله لمسافات طويلة".