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رئيس الحجر الصحي يوجه نصائح للوقاية من "فيروس كورونا"
الخميس 05/مارس/2020 - 04:38 ص
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مروة عبدالعزيز
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وجه الدكتور أيمن إمام، مدير عام الحجر الصحي بوزارة الصحة، نصائح للوقاية من فيروس كورونا.
وأضاف "إمام" خلال لقائه مع برنامج "مصر في القلب" الذي يعرض عبر فضائية "المحور": "يجب غسل اليدين بالماء والصابون يقضي على فيروس كورونا، والأمراض الأخرى التي تنتقل عن طريق الأسطح الملوثة، واختارك الفيروس للجسم يتوقف على قوة الجهاز المناعي".
وتابع مدير عام الحجر الصحي: "فيروس كورونا ينتقل من الشخص المصاب إلى الشخص السليم على بعد متر، لأنه ينتقل عن طريق الرذاذ، وهذا الرذاذ ثقيل لا يستطيع الهواء حمله لمسافات طويلة".
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