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أحمد فهمي يكشف حقيقة تعمده الإساءة إلى معتصم النهار من خلال تغريدة "تويتر"

الخميس 05/مارس/2020 - 04:05 ص
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بوابة الفجر
لمياء علي
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نفى الفنان أحمد فهمي كل الشائعات والأخبار التي انتشرت مؤخرًا حول تعمده الإساءة إلى الفنان معتصم النهار من خلال التغريدة الذي كتبها عبر حسابه بموقع تويتر.

وقال أحمد في لقاء له عبر برنامج ذا إنسيدر بالعربي، أنه قد حذف التغريدة من قبل أن يتلقى أي إتصالات من بعض الأشخاص ممن طلبوا منه حذفها، وأنه غير نادم على ماكتبه لأنه كان يمزح ولايقصد أي إساءة.

وأضاف فهمي ساخرًا: ناقص أجبلكم معتصم يعيش معايا ونظهر أنا وهو في فيديوهات عشان تصدقوا إن مفيش حاجة، ثم إن هما عملوا خاصية التعليقات على تويتر ليه مهو عشان الكل يهزر ويرد.

يذكر أن فهمي كان قد كتب تغريدة منذ فترة أثارت حالة من الجدل وقال من خلالها: وهو أنت لما تطلع في البرنامج ما تجيبش سيرتي، هيفتكروك بطل المسلسل مثلا؟ حركات رخيصة أوي"، وبعد إشاعة خبر أن معتصم النهار المقصود اضطر إلى حذف منشوره.
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