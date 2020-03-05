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أجواء كوميدية بين سوزان نجم الدين وعلي التميمي في العرض الخاص لفيلم "بعد الخميس"

الخميس 05/مارس/2020 - 02:53 ص
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بوابة الفجر
لمياء علي
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احتفلت شركة “العنود” للإنتاج الفني، في صالات “فوكس سينما” في ” النخيل مول “جزيرة النخلة، بدبي بافتتاح فيلمها الكوميدي المنتظر “بعد الخميس”، وحرصت الفنانة سوزان نجم الدين على الحضور ومشاركة الفنان علي التميمي نجاحه.

وفي لقاء لهما عبر برنامج ذا إنسيدر بالعربي، خطفت الثنائي سوزان وعلي الأنظار بخفة دمهما وسط أجواء كوميدية بينهما.

وشهد الحفل حضور مجموعة من النجوم منهم: سوزان نجم الدين، ماهر صليبي ، مازن الناطور ، رنا الأبيض، عبدالله الجميري، علي التميمي، أوتار، شيخة البحرينية، وملكة جمال السياحة مريام السويدي، وملكة جمال العرب فريال الزياري، وملكة جمال الإمارات فطيم الشامسي، والممثلة الجزائرية أمينة وسام.

جدير بالذكر أن العمل شهد اخر مشاركة للفنان المصري الراحل طلعت زكريا، وحسن عبد الفتاح من مصر، إلى جانب الفنانين: عبدالله الجميري، محمد هاشم ، جعفر الغريب، نورا عصر، عبد الحميد العوام من السعودية، ومنصور الفيلي، بلال عبدالله، أحمد مال الله، علي التميمي من الإمارات، ومن لبنان داليدا خليل، والفنان محمود التركي من العراق.
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