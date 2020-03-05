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حسن شاكوش: أزمة الزمالك أطاحت بي من الأهلي

الخميس 05/مارس/2020 - 02:32 ص
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حسن شاكوش
حسن شاكوش
هيثم موسى
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كشف نجم الأغنية الشعبية و"المهرجانات" حسن شاكوش عن تفاصيل طفولته، وعلاقته بكرة القدم.

وأكد حسن شاكوش على أنه لعب بصفوف نادي الإسماعيلي كناشئ، كما تدرب لفترة مع النادي الأهلي بعد عدة ترشيحات من مدربيه وعلى رأسهم ضياء السيد.

وتحدث شاكوش خلال تصريحات إعلامية عن تفاصيل رحلته مع النادي الأهلي قائلا:" رشحني كابتن ضياء السيد للقلعة الحمراء وكان السبب في انضمامي، ولكن تم الإطاحه به، عقب الأزمة التي حدث مع المهاجم  شريف أشرف بسبب انتقاله للزمالك".

وأضاف :" ضياء السيد أحد أسباب حبي لكرة القدم بعد اقتناعه بي وترشيحي للأهلي، ولكن لم يحالفني الحظ، وتركت عالم الساحرة المستديرة".

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