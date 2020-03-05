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شباب الصعيد ينافس بقوة فرق 3 قارات في"مسرح الجنوب"

الخميس 05/مارس/2020 - 02:18 ص
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بوابة الفجر
الفجر الفني
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تشهد الدورة الخامسة من المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب برئاسة الناقد الفني هيثم الهواري رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة والمقامة في الفترة من 9: 15 إبريل المقبل بمحافظة أسيوط  منافسة قوية بين شباب الصعيد والفرق الأجنبية من أوروبا وأسيا وأفريقيا برعاية وزارتي الثقافة والشباب والرياضة ومؤسسة مصر الخير.

وقال د.حسن عطية رئيس اللجنة العليا للمهرجان إن خمس فرق من الجنوب المصري وهي فرقة الكرنك للتراث بالأقصر بعرض "طاقة شوف" وفرقة النور والأمل للمكفوفين  بأسيوط بعرضها "زعف النخيل"  وفرقة كراكيب  بالغردقة وعرضها "قلب الجبل" وفرقة  الهاية المسرحية ببني مزار وعرضها  "عباد  الشمس 2"  و فرقة أناكوندا  بقنا وعرضها "جبخانة" تواجه منافسة صعبة مع فرق المسرح الأوروبي  خاصة فرقة المواجه السويسرية والتي ستقدم عرض " تحيا الحياة " وهو عرض يجمع بين الغناء والرقص والمسرح والسيرك والموسيقي و يروي التحولات في نمط الحياة داخل عائلات القرن العشرين الذى حاز على اعجاب عدد كبير من دول العالم  رغم ان الفرقة من احدى المدن التى تبعد عن العاصمة جنيف بمائتى كيلو وتاسست في عام 1990 وقدمت عروضها فى أكثر   من 20 دولة   وكذلك العرض الايطالى  " الوهم "  والذى سيجد فيه الجمهور الصعيدى نوعا جديدا من المسرح الراقص .
ومن قارة اسيا سيجد شباب الجنوب مناففسة قوية ايضا من سلطنة عمان من خلال العرض المسرحى العريش   لفرقة مسرح مزون والذى يتناول التراث العمانى من مجموعة من المكفوفين يسكنهم الخوف من أي شعاع للنور ، يهابون الشمس ،و يتزعمهم مستبد مسيطر على كل شئ .

 وكذلك العرض الهندى عندما يكون قوس قزح كافى  وهو نوع مختلف من المسارح حيث يعكس العرض  مختلف الصراعات التي تواجهها النساء في المجتمع الهندي .  

ايضا افريقيا موجودة بقوة هذا العام من خلال العرض الكينى  " عندما تتبع رائحة امى " ويحكى كيفية معاناة النساء من مختلف الأجيال والبقاء على قيد الحياة.

والعرض التونسى " حالة خاصة لفرقة الوفاء للنهوض المسرحى  ويتناول عن  المشاكل التى تواجهها المراة التونسية من خلال رحلة زواجها .

وكذلك العرض الجزائرى " ريق الشيطان"  يتناول العرض مأساة شخصية "أطياف" من خلال فكرة العيش وحيدة  وما يحدث حولنا من عبثية الامور وغياب الحوار
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