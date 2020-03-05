انتحلوا صفة أمناء شرطة.. المؤبد لـ 4 بكفر الشيخ

أصدر المستشار بهاء الدين المري، رئيس الدائرة الأولى بمحكمة جنايات كفر الشيخ، حكما بالسجن المؤبد لـ 4 أشخاص، وألزامهم بالمصاريف الجنائية، لاتهامهم بسرقة مبلغ مالي من شقة بالإكراه.





صدر الحكم حضوريا، في أحداث القضية رقم 880 لسنة 2020 جنايات مركز الرياض، والمقيدة برقم 47 لسنة 2020 كلي كفر الشيخ.





وكان المستشار ياسر الرفاعي، المحامي العام لنيابات كفر الشيخ الكلية، أحال كل من "عبد العزيز حمدى.ع"، 38 عاما، سائق ومقيم بنزلة السمان فى محافظة الجيزة، و"إبراهيم.أ.ع"، 25 عاما، عامل ومقيم بفيصل محافظة القاهرة، "هلال.ع.ع"، 60عامًا، سمسار عقارات مقيم بالقاهرة، و"محمد ع.ش"، 40 عامًا، امين شرطة مُحال للاحتياط ومقيم بأسيوط، لأنهم فى 16 ديسمبر عام 2019، سرقوا 23 ألف جنيها، وهاتف محمول وساعة يد و3 زجاجات عطر، ليلا من وحدة سكنية ملك "مصطفى.ا"، و"شادية.ا"، عن طريق الإكراه.





وتبين من أوراق القضية أن المتهمين الأول والثانى والرابع، دلفوا لمسكن المجني عليهما ليلًا، عن طريق انتحال صفة كاذبة بأنهم أفراد شرطة صادر لهم إذن من النيابة العامة بضبط وتفتيش مسكنهم، وعلى إثر ذلك قيدوهم برباط عبارة عن "شريط لاصق وحبل بلاستيكي"، وبثوا الرعب فى نفسيهما وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومتهما وإضعاف حركتهما والاستيلاء على الأموال والمنقولات.





وتبين أن المتهم الثالث تواجد فى مسرح الجريمة بسيارته لمراقبة الطريق، وللشد من أزر المتهمين، وأنهم حازوا وأحرزوا بدون ترخيص أداة استخدمت في التعدي على الأشخاص.