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شقيق ياسمين عبدالعزيز :وصلتني إشاعات جوازها من العوضي في السر

الخميس 05/مارس/2020 - 03:00 ص
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بوابة الفجر
لمياء علي
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نشر وائل عبدالعزيز شقيق الممثلة ياسمين عبد العزيز، مقطع فيديو جديد عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتحدث من خلاله عن تفاصيل الأزمة التي إندلعت بينهما خلال الساعات الماضية.

وقال وائل إنه يتحدث في الأصول ومن حقه أن يعرف طبيعة علاقتها بالفنان أحمد العوضي، ومؤخرًا بدأت تصله شائعات زواجهما في السر الأمر الذي أغضبه ودفعه لكتابة هذه الرسالة، لأنها لاترد عليه وكان يريد معرفة طبيعة علاقتهما.

واختتم وائل حديثه برسالة لشقيقته ياسمين واعتذر لها وقال لها "اعتبريني برة حياتك من دلوقت ودا آخر فيديو هتكلم فيه عن الموضوع دا".

جدير بالذكر أن أزمة وائل مع شقيقته بدأت عندما قام بتوجيه رسالة نارية لشقيقته يهاجمها فيها بسبب ارتباطها بممثل شاب يصغرها 10 أعوام وهو الفنان أحمد العوضي.

ولم يكتف وائل بمهاجمة شقيقته وحسب، بل قام بكتابة الرسالة على الملأ والتي حملت بين طياتها تجريح بالكلام وهجوم شرس وقاسي.
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