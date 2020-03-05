رأي صادم لمفيد فوزي في أغاني المهرجانات (فيديو)



وأضاف خلال لقاءه ببرنامج "أخر النهار" مع الإعلامي تامر أمين: "من بعد صفاء أبو السعود لم نعد نسمع أغاني للأطفال، ولم يعد هناك مذيعة للأطفال مثل نجوى إبراهيم بقلظ".



وتابع فوزي: "المسئولية الأكبر تقع على المنزل فيما يحدث.. والدتي كانت تحرضني على القراءة والذهاب لمكتبة البلدية لقراءة الكتب وكانت تقول لي لا تكتب بالقلم الرصاص في الكتاب لأن غيري يستفيد منه بعدي".



قال الإعلامي مفيد فوزي، إن أغاني المهرجانات سبب رئيسي في اختفاء أغاني الأطفال.