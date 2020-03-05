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عاجل.. تعرف على السبب الحقيقي وراء عمل ياسمين عبدالعزيز بلوك لشقيقها

الخميس 05/مارس/2020 - 02:05 ص
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بوابة الفجر
لمياء علي
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نشر وائل عبدالعزيز شقيق الممثلة ياسمين عبدالعزيز، مقطع فيديو جديد عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتحدث من خلاله عن تفاصيل الأزمة التي إندلعت بينهما خلال الساعات الماضية.

وقال وائل إن ياسمين شقيقته قد طلبت منه أن يقف بجانبها منذ كان في عمر الخامسة عشر عام، وبالفعل ساندها ودعمها في كل المشكلات التي وقعت فيها مؤكدًا على أنها جعلته يقف في وجه أشخاص مهمة وكبيرة في الدولة.

وأضاف أنه دعمها بشكل كبير عند طلاقها مؤخرا وحينها سألته عما إذا كان سينزعج إذا تزوجت مرة ثانية، وكان رده عليها بأنه موافق أن تتزوج ولكن نصحها بحسن الاختيار.

وتابع أنه عندما شاهد صورها مع الممثل أحمد العوضي في عيد ميلادها، حاول أن ينصحها قائلًا: الصور ضايقتني وأنا حسيت أن دي مش ياسمين، وقلتلها من متى بنعمل أعياد ميلاد بالشكل دا وكان ردها أنا حرة ومش صغيرة، ورفضت كلامي واتعملي بلوكات معاها.

جدير بالذكر أن أزمة وائل مع شقيقته بدأت عندما قام بتوجيه رسالة نارية لشقيقته يهاجمها فيها بسبب ارتباطها بممثل شاب يصغرها 10 أعوام وهو الفنان أحمد العوضي.

ولم يكتف وائل بمهاجمة شقيقته وحسب، بل قام بكتابة الرسالة على الملأ والتي حملت بين طياتها تجريح بالكلام وهجوم شرس وقاسي، وكان فحواها ما يلي:

بصى يا ياسمين يا عبد العزيز يا أختى، أنا معاكى وفى ضهرك من وأنتى صغيرة شيلت مشاكل كتيًر بسببك من وأنتى عيلة صغيرة، بداية من مشاكلك مع الشاعر وبرادة وأنتى عارفة إن أنا أتأذيت فيها إزاى وقضية الشغالات مؤخرًا غير قضية الضرب اللى كانت بينك وبين بنت هشام سليم الممثلة اللى لبستيها التورتة فى وشها".
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