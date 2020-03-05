برشلونة يستهدف خليفة «ميسي» في الصيف

تحدثت تقارير صحفية إسبانية مساء اليوم الأربعاء عن دخول فريق برشلونة الإسباني في مفاوضات جادة مع نادي نيولز أولد بويز الأرجنتيني من أجل الحصول على خدمات اللاعب الشاب خوان سيباستيان سفورزا الملقب بخليفة ليونيل ميسي.

مفاوضات برشلونة مع نيولز أولد بويز الأرجنتيني

وبحسب ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن النجم الأرجنتيني الشاب خوان سيباستيان سفورزا لاعب وسط أرجنتيني واعد للغاية، وإذا تمكن برشلونة الإسباني من ضمه فإنه سيسير على خطى مواطنه ليونيل ميسي أسطورة الفريق الكتالوني.

من هوا خوان سيباستيان سفورزا ؟

خوان سيباستيان سفورزا صاحب الـ18 حول هوا قائد منتخب الأرجنتين لأقل من 17 عامًا، حيث يمتلك لاعب الوسط مقومات القيادة داخل الملعب مما دفع المدرب بابلو إيمار لمنحه شارة القائد.

ورغم موهبة الشاب الارجنتي، فإنه في حالة إتمام الصفقة، سينضم سفورزا إلى فريق برشلونة B، قبل النظر في تصعيده للفريق الأول.

وينتظر فريق برشلونة الإسباني إتمام الاتفاق مع النادي الأرجنتيني لضم الاعب الشاب كما هو مخطط له، يمكن إعلان التوقيع مع سفورزا بين 16 و30 من هذا الشهر، بعد انتهاء كأس فياريجيو للشباب في إيطاليا.

وأشار التقرير الإسباني إلى أن سفورزا يحمل جواز سفر أوروبي، لذا لن يكون هناك مانعًا من مشاركته مع البارسا، حيث لن يشغل أحد المقاعد المخصصة للاعبين غير الأوروبيين نظرا لصغر سنه.