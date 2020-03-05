طرح البرومو الدعائية لفيلم "ريما" بصوت وائل الفشني (فيديو)



أغنية "رؤية" غناء ولحن وائل الفشني، كلمات خالد البيه، توزيع مودي، مهندس صوت ياسر حسين، وهي تنتمي إلى نوعية الإنشاد الصوفي وتعكس قصة الفيلم الذي يدور حول الطفلة ريما التي ترى أحداث غيبية تحدث في المستقبل.







وكلمات الأغنية هي مقتطفات من التراث الصوفي لمولانا الإمام ماضي أبوالعزائم فتقول: مش كل رؤية خير.. مش كل عالي طير.. إبره تاهت ف بير.. الخوف صانك كتير.. عدد بلا مدد.. مدد ولا عمد.. بناك بقا هدد.. بادي ولا أعتمد.. يا رفـاقَ الصبـرِ فـي حكـمِ القـدرْ.. هل لنـا مـن منصـفٍ يجلـو الخبـرْ



وقد صرح المنتج عمرو طنطاوي ان الفيلم كان من المقرر عرضه اليوم بالسينمات ولكن نتيجة موجة الهلع بشأن تفشي مرض كوفيد-19 في إقليم الشرق المتوسط والمعروف اعلاميا بفيروس كورونا المستجد وظهور حالتين في مصر، قررت الشركة المنتجة بالاتفاق مع شركة التوزيع تأجيل عرض الفيلم لمدة اسبوع حتى تتبين الوضع الاخير لانتشار الفيروس في مصر والوطن العربي وعلى اساسه يتم تحديد موعد نزول الفيلم سواء خلال هذا الشهر او تأجيله الى موسم الصيف القادم بعد القضاء التام على المرض



الجدير بالذكر ان فيلم ريما بطولة: محمد ثروت، مايا نصري، والطفلة ريم عبد القادر، هالة فاخر، ايهاب فهمي، فراس سعيد، مها نصار، مستشار إعلامي محمد بدر، منتج فني مدحت لبيب، تصوير احمد عاشور، إنتاج شركة ميكرز للإنتاج الفني للمنتج عمرو طنطاوي، تأليف احمد انور ومن اخراج معتز حسام.





طرح المنتج عمرو طنطاوي، الـغنية الدعائية لفيلمه الجديد ريما تحت عنوان "رؤية" على قناة الفيلم عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".