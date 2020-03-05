مروة ناجي قصة كليب " لما لاقيتك" إهداء من لايف ستايلز أستوديوز

صرحت الفنانة مروة ناجي، بعد فترة من التكتم حول أخبار كليبها الجديد " لما لاقيتك " , والذى قامت بتصويره مؤخرا فى عدة مناطق فى لبنان , أن قصة الكليب إهداء من رجل الأعمال " فهد الزاهد " صاحب شركة " لايف ستايلز ستوديوز " الشركة المنتجة , مؤكده أن قصة الفيديو كليب مشوقه جدا , وأن الجمهور لن ينصرف عن مشاهدته ولو ثانية واحدة , وسيكون حريص على متابعة أحداثه من بدايتة لنهايتة , مشيرة إلى أن قصة الكليب والتى وصفتها بالجميلة جدا لكونها تعتبر فيلم روائى قصير بكل ما تحملة الكلمة من معنى، وليست مجرد كليب .



وأعربت "ناجي" عن سعادتها بتعاونها الثاني مع شركة " لايف ستايلز ستوديوز " بعد تعاونهم الأول فى كليب " حبيت من قلبي"، والذي حقق ملايين المشاهدات مؤكده أنها مدينة للشركة بكل هذا النجاح، حيث أشادت ناجي بمجهود "لايف ستايلز ستوديوز" الكبير في توفر كل الطاقات والإمكانيات لتقديم أعمال مميزة تظهر بشكل راقي ومحترم يليق بالجمهور المصري والعربي، وتنضم لأرشيف المكتبة السمعية والبصرية لسنوات عديدة إستمرارا لما قدمة عمالقة الغناء العربي، لذلك تعمل الشركة دائما بحب حيث توفر أفضل الإمكانيات لتخرج الأغنية أو الكليب في أفضل صورة .



من جهه أخرى أشادت ناجي بالمجهود الذي بذله المخرج اللبناني المتميز"فادي حداد"، والذي إستخدم أحدث التقنيات التكنولوجية الموجوده فى العالم، لكى يخرج العمل بشكل مبهر ومختلف عن كل الكليبات التى تم طرحها فى الفترة الأخرة، حيث أكد حداد أن كليب " لما لاقيتك " يعتبر من أجمل أعمالة التى قدمها .



كليب" لما لاقيتك " تم تسجيلة بإستوديو " صوت الحب "، من كلمات أحمد المالكى وألحان مصطفى العسال وتوزيع محمد مجدى وميكس وماستر عمار خاطر وإخراج المخرج الكبير فادى حداد فى ثانى تعاون له مع الفنانة مروة ناجى بعد كليب " حبيت من قلبى " والذى حقق نجاحا جماهيريا كبيرا .



ومن المقرر طرح " لما لاقيتك " خلال الفترة المقبلة على العديد من القنوات الفضائية بمجرد إنتهاء المخرج فادى حداد من إستكمال المراحل النهائية للكليب الذى يعتبر نقلة نوعيه للفنانة مروة ناجى.

