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عاجل.. شقيق ياسمين عبدالعزيز يكشف عن السبب الحقيقي وراء رفضه الظهور مع وائل الإبراشي

الخميس 05/مارس/2020 - 01:40 ص
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بوابة الفجر
لمياء علي
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نشر وائل عبدالعزيز، شقيق الممثلة ياسمين عبدالعزيز، مقطع فيديو جديد عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتحدث من خلاله عن تفاصيل الأزمة التي إندلعت بينهما خلال الساعات الماضية.

وقال "عبدالعزيز" إن بعض الأشخاص يتهمونه بأنه يجري وراء جني المال من خلال مهاجمة شقيقته، ولكنه نفى ذلك وقال إنه تلقى عروضًا كثيرة من عدة برامج تلفزيونية ممن عرضوا عليه مبالغ مالية مقابل الظهور معهم والتحدث عن تفاصيل المشكلة ولكنه رفض.

وأضاف أن الإعلامي وائل الإبراشي طلب منه أن يجري مداخلة هاتفية عبر برنامجه التاسعة على التلفزيون المصري ولكنه رفض أيضًا احترامًا للموقف.

جدير بالذكر أن أزمة وائل مع شقيقته بدأت عندما قام بتوجيه رسالة نارية لشقيقته يهاجمها فيها بسبب ارتباطها بممثل شاب يصغرها 10 أعوام وهو الفنان أحمد العوضي.

ولم يكتف وائل بمهاجمة شقيقته وحسب، بل قام بكتابة الرسالة على الملأ والتي حملت بين طياتها تجريح بالكلام وهجوم شرس وقاسي، وكان فحواها ما يلي:

بصى يا ياسمين يا عبدالعزيز يا أختى، أنا معاكى وفى ضهرك من وأنتى صغيرة شيلت مشاكل كتيًر بسببك من وأنتى عيلة صغيرة، بداية من مشاكلك مع الشاعر وبرادة وأنتى عارفة إن أنا أتأذيت فيها إزاى وقضية الشغالات مؤخرًا غير قضية الضرب اللى كانت بينك وبين بنت هشام سليم الممثلة اللى لبستيها التورتة فى وشها".

وأضاف شقيق ياسمين: "وقفت جمبك بكل ما أملك من قوة أدافع عنك فى كل موقف صعب مر عليكى ونسيت حياتى ونفسى عشانك وبقى كل همى أنا ووالدتك، إنك تكبرى وتبقى نجمة فى مجالك، سيبنالك اختياراتك كلها لنفسك ووفقنالك على معظم قراراتك وكنت الوحيد اللى ساندتك ووقفت جنبك فى طلاقك، لكن هنهرتل وتروحى تعرفى واحد أصغر منك بـ10 سنين لا من سنك وتتصورى صور مالهاش أى لازمة على حساب سمعتك وسمعتنا، لا ومحدش هيسمح، من أمتى وإحنا بنعمل أعياد ميلاد وتنزل على السوشيال ميديا، من أمتى الناس بتجيب فى سيرتنا؟ ونقعد نتعاكس على السوشيال ميديا؟.

وتابع وائل: "ومع ذلك حياتك وأنتى حرة فيها، أنا هتكلم على الشق اللى يخصنى، أنتى مقاطعة كل العيلة عشان تعملى اللى على مزاجك، إحنا دلواقتى وعايزين نفهم العلاقة دى إيه ورايحة على فين".

واختتم: "أما بالنسبة للأخ اللى ماشى وراكى فى كل حتة وشايفك البيضة الدهب اللى هتفقسله كل يوم.. أحب أقولك يا راجل لما تيجى تدخل بيت تدخله من بابه يا راجل!! وتقعد مع رجالة البيت!!.. دى الأصول وده الاحترام.. وطبعًا لأنك عارف أنك مرفوض رافضًا باتًا فاعمرك ما هتعمل ده ومعندكش غير طريق الشمال اللى أنت سالكه من سنين مع بنات الناس!!.. أنا من رأيى كفاية عليك البطولة اللى أخدتها والعربية المرسيدس الهدية، وتركز فى شغلك وتسيبنا فى حالنا لأن طول عمرنا فى حالنا ومحدش سامع عننا حاجة وملوش لازمة جو الصور والمعاكسات ده وأنا مبخفش من تهديد حد.

 
تم النشر بواسطة ‏3almasra7 ع المسرح‏ في الأربعاء، ٤ مارس ٢٠٢٠
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الكلمات المفتاحية

وائل عبدالعزيز شقيق ياسمين عبد العزيز

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