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"الصحة العالمية" تحذر من استخدام العملة الورقية (فيديو)

الخميس 05/مارس/2020 - 03:37 ص
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أرشيفية
أرشيفية
مروة عبدالعزيز
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حذرت منظمة الصحة العالمية من استخدام العملة الورقية، لافتة إلى أنها تنقل فيروس كورونا.

وقال الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج "من مصر" الذي يعرض عبر فضائية "cbc": "الشخص الحامل للمرض عن استعماله للمنديل ووضعه في جيبه قد يكون بجوره فلوس ورق فينتقل الفيروس إلى الفلوس الورق، ويظل أيام عليها فينتقل لمستخدمي هذه العملة".

وتابع "خليل": "هناك شعوب كثير تتجنب التعامل بالعملة الورقية، وأبرزت عددًا من الإرشادات التي يجب على الناس القيام بها منعا للانتقال المرض".
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الكلمات المفتاحية

كورونا العملة الورقة الصحة العالمية

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