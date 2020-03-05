"الصحة العالمية" تحذر من استخدام العملة الورقية (فيديو)



وقال الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج "من مصر" الذي يعرض عبر فضائية "cbc": "الشخص الحامل للمرض عن استعماله للمنديل ووضعه في جيبه قد يكون بجوره فلوس ورق فينتقل الفيروس إلى الفلوس الورق، ويظل أيام عليها فينتقل لمستخدمي هذه العملة".



وتابع "خليل": "هناك شعوب كثير تتجنب التعامل بالعملة الورقية، وأبرزت عددًا من الإرشادات التي يجب على الناس القيام بها منعا للانتقال المرض".



حذرت منظمة الصحة العالمية من استخدام العملة الورقية، لافتة إلى أنها تنقل فيروس كورونا.