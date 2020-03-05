موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة بعد الصعود لربع نهائي كأس إنجلترا

حقق نادي مانسشتر سيتي فوزا صعبا خارج ارضه علي حساب نظيره نادي شيفيلد وينزداي بنتيجة هدف مقابل لاشئ في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الأربعاء علي ملعب شيفيلد وينزداي الدولي ضمن منافسات دور ثمن نهائي بطولة كأس الاتحاد الانجليزي.

وشهدت المباراة سيطرة تامة من نادي مانشستر سيتي في الشوط الأول والثاني الذي شهد إضاعة العديد من الفرص حتي استطاع المهاجم الدولي الأرجنتيني سيرجو أجويرو مهاجم نادي مانسشتر سيتي في تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 53 من عمر المباراة ليصعد نادي مانسشتر سيتي حامل لقب بطولة كأس الاتحاد الانجليزي الي الدور ربع النهائي.

موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة في البريميرليج:

ومن المقرر أن يحل نادي مانسشتر سيتي ضيفا على حساب نظيره نادي مانشستر يونايتد في ديربي مدينة مانشستر يوم الأحد المقبل ضمن منافسات التاسعة والعشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " علي ملعب أولد ترافورد الدولي بمدينة مانشستر.

وتقام المباراة بين الفريقين يوم الأحد المقبل ضمن منافسات التاسعة والعشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " علي ملعب أولد ترافورد الدولي بمدينة مانشستر في تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة علي والسابعة والنصف مساءا بتوقيت مكه المكرمة و الثامنة والنصف مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة علي قناة بي أن سبورت 2 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويسعي نادي مانسشتر سيتي بقيادة المدرب الاسباني بيب جوارديولا المدير الفني للفريق للثأر من نادي مانسشتر يونايتد الذي فاز علي حساب نادي مانشستر سيتي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة الذهاب بين الفريقين التي جمعت بينهما علي ملعب الاتحاد الدولي بمدينة مانشستر ضمن منافسات بطولة الدوري الانجليزي الممتاز.

ويحتل نادي مانسشتر سيتي المركز الثاني بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بعد مرور 28 جولة من عمر البطولة الإنجليزية بينما يحتل نادي مانشستر يونايتد المركز السادس بجدول ترتيب البريميرليج