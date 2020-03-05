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أستاذ فيروسات يفجر مفاجأة بشأن كورونا
الخميس 05/مارس/2020 - 01:16 ص
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كساب أحمد
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قال الدكتور محمد أحمد علي، أستاذ الفيروسات بالمركز القومي للبحوث: إن معظم دول العالم قامت باتخاذ إجراءات عديدة لمكافحة فيروس كورونا، مثل متابعة الوافدين، وتطهير الأماكن المختلفة على مستوى مرتفع، وهذا أدى لانخفاض انتشاره الفترة الأخيرة بصورة نسبية.
وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الأربعاء، أن طرق الوقاية من فيروس كورونا هي نفسها طرق الوقاية من الإنفلونزا العادية.
وشدد على ضرورة عدم العطس وسط أي تجمع، وغسل اليدين، وعدم لمس الأنف، معقبًا: "الماء والصابون كافية جدًا لإزالة أي فيروسات في اليد".
ولفت إلى أنه لا توجد ضرورة الآن، لارتداء الكمامات، خاصة وأن عدد الإصابات قليلة جدًا، ولا تزيد على حالتين فقط، معقبًا: "إحنا في مرحلة مبكرة جدًا عن مرحلة الهلع اللي موجودة في العديد من الدول".
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