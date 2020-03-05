أستاذ فيروسات يفجر مفاجأة بشأن كورونا

قال الدكتور محمد أحمد علي، أستاذ الفيروسات بالمركز القومي للبحوث: إن معظم دول العالم قامت باتخاذ إجراءات عديدة لمكافحة فيروس كورونا، مثل متابعة الوافدين، وتطهير الأماكن المختلفة على مستوى مرتفع، وهذا أدى لانخفاض انتشاره الفترة الأخيرة بصورة نسبية.





وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الأربعاء، أن طرق الوقاية من فيروس كورونا هي نفسها طرق الوقاية من الإنفلونزا العادية.



