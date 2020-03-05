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هل يستبعد جهاز منتخب مصر أحمد فتحي من مباراتى توجو؟

الخميس 05/مارس/2020 - 01:12 ص
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أحمد فتحي
أحمد فتحي
محمد جمال
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يستعد منتخب مصر الأول تحت قيادة حسام البدري المدير الفنى لمواجهة منتخب توجو ضمن مباريات تصفيات كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها بالكاميرون 2021.

 

وسيواجه الفراعنة منتخب توجو يوم 26 و29 مارس المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات.

 

وأكد الصقر أحمد حسن، عميد لاعبي العالم ونجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر سابقا، أن هناك خلاف على انضمام أحمد فتحي، الظهير الأيمن للنادي الأهلي، لمعسكر منتخب مصر المقبل في مبارتي توجو.

 

وقال أحمد حسن عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "أحمد فتحي بنسبة كبيرة جدا سيتم استبعاده من مواجهتي توجو"

 

وتابع: "أنا غير متواجد في الجهاز الفني لمعرفة التفاصيل ولكنني اؤكد أن هناك أحد الأفراد رفض انضمام فتحي لمعسكر منتخب مصر"

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