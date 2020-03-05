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أحمد موسى يكشف عن عدد مرات حضوره تنفيذ عقوبة الإعدام

الخميس 05/مارس/2020 - 03:28 ص
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أحمد موسى
أحمد موسى
مروة عبدالعزيز
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كشف الإعلامي أحمد موسى، عن تفاصيل حضوره العديد من تنفيذ الأحكام، لافتًا إلى أول مرة كان ذلك في 1988 والثانية 1995 والثالثة 1998.

وأضاف موسى خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي" الذي يعرض عبر فضائية "صدي البلد"،  الأربعاء: "مرتين كنت في سجن استئناف القاهرة، ومرة في سجن الزقازيق، وكان على 20 واحد هربوا مخدرات وكان ذلك في 1995، والمرة الأولى كانت في 1988 وكانت على سيدة وعشيقها، في قتل زوجها".

وتابع الإعلامي: "كان هذا الرجل طول بعرض، وتم تنفيذ حكم الإعدام فيه، وكان الصحفيين والتلفزيون المصري حاضرين التنفيذ".
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الكلمات المفتاحية

عقوبة الإعدام الإعدام أحمد موسى

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