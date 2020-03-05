أحمد حسن يعلن مفاجآة بشأن مفاوضات الزمالك مع حسام عاشور

تحدث أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق عن موقف حسام عاشور قائد النادى الأهلى، والذى لم يشارك بصفة مستمرة مع القلعة الحمراء تحت قيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وأكد الصقر أحمد حسن، عميد لاعبي العالم ونجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر سابقا، أن حسام عاشور، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خارج حسابات رينيه فايلر، المدير الفني للفريق.

وقال أحمد حسن عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "الأهلي لن يجدد لحسام عاشور والزمالك يفاوضه"