أهداف مباراة - توتنهام 1 × 1 نوريتش سيتي | كأس الإتحاد الإنجليزي

نجح فريق نوريتش سيتي في تحقيق الفوز على فريق توتنهام هوتسبير عن طريق ركلات الترجيح بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين بعد التعادل في الوقت الأصلي بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب الوايت هارت لين الجديد.

وسجل المدافع البلجيكي فيرتونخين هدف فريق توتنهام هوتسبير الوحيد في المباراة، بينما تعادل دريميتش لفريق نوريتش سيتي في الشوط الثاني.

وودع فريق توتنهام بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بعد هذة النتيجة من الدور الثمن نهائي على أرضه ووسط جماهيره.

بينما ينتظر فريق نوريتش سيتي في الدور الربع نهائي الفائز من مباراة مساء اليوم بين فريق مانشستر يونايتد وفريق ديربي كاونتي.