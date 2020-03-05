وزير الرياضة التونسي : أحداث مباراة الأهلي والترجي لن تتكرر مع الزمالك

تحدث أحمد قعلول وزير الرياضة التونسي عن مباراة الزمالك والترجي والتى من المقرر إقامتها يوم الجمعة القادمة على ملعب رادس ضمن مباريات إياب دور ال 8 من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020.

وأكد أحمد قعلول، وزير الشباب والرياضة، أن هناك تأمين شديد من قبل الأمن التونسي على بعثة نادي الزمالك وجماهيره قبل وبعد لقاء الزمالك والترجي التونسي.

وقال قعلول في برنامج نمبر وان على قناة النهار: "الهجوم الذي تعرض له جماهير الأهلي وبعثة الفريق خلال نهائي بطولة إفريقيا النسخة قبل الماضية لن يتكرر مرة أخرى"

وتابع: "هناك تامينات قوية وتلك الأحداث لن تتكرر ومستعدون بكامل جاهزيتنا".